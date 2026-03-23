Pesimismo en Ecuador con la rodilla de Patrik Mercado

Basilio García Sevilla, 23 MAR 2026 - 15:17h.

Se le han practicado las primeras pruebas y las sensaciones no son nada positivas

Patrik Mercado, fichado por el Sevilla, en camilla y llorando tras lesionarse la rodilla

Compartir







Aunque el foco informativo en torno al Sevilla FC está en la figura de Matías Almeyda, su reciente destitución y el posible sustituto -todo apunta a Luis García Plaza-, en el club nervionense también tienen un ojo en Sudamérica. Patrik Mercado, el jugador recién fichado por Antonio Cordón, se ha lesionado y no pinta nada bien.

En el minuto 9 del partido que Independiente del Valle jugaba ante Técnico Universitario, el jugador entró en el área rival, saltó para evitar la entrada de un rival y al caer hizo un mal gesto, quedándose doliéndose en el suelo. Tuvo que ser retirado en camilla y se marchó llorando del césped.

PUEDE INTERESARTE Desde Italia confirman una lesión en la rodilla de Marius Marin

Las alarmas se han disparado en Nervión y también en Ecuador, pues Patrik Mercado debía ponerse en estos días a las órdenes de Sebastián Beccacece, el actual seleccionador ecuatoriano con pasado en el Sevilla como asistente de Jorge Sampaoli, pero las informaciones que llegan desde tierras ecuatorianas no son positivas.

Aunque Independiente del Valle no se ha pronunciado oficialmente, el jugador ha sido sometido a una resonancia magnética tras haber esperado a que se le bajara la hinchazón. A pesar de que están esperando los resultados, las sensaciones no son nada buenas y se teme que sufra una importante lesión de ligamentos.

El futuro de Patrik Mercado

De ser así, Patrik Mercado se quedará sin jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al que iba a asistir casi seguro. Pero, además, pone en solfa su fichaje por el Sevilla, al que llegaría lesionado de no mediar ninguna cláusula liberatoria para el club, con meses de recuperación por delante, y con la incertidumbre que supone una dolencia de este tipo en una articulación tan delicada para los futbolistas.

El ecuatoriano tenía previsto estar en España con la selección de Ecuador en los próximos días, ya que el Viernes de Dolores juega ante Marruecos en el Metropolitano de Madrid. Suponía una ocasión pintiparada para que Antonio Cordón y su equipo se vieran cara a cara con el jugador al que ha firmado hasta 2031. Sin embargo, el fútbol ha dado un cruel giro a los acontecimientos, a falta de resultados oficiales.