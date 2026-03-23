Basilio García Sevilla, 23 MAR 2026 - 10:52h.

El jugador recién fichado por el Sevilla tuvo que ser retirado en camilla

Tras Patrik Mercado, Cordón pone sus ojos en Marius Marin

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Lo del Sevilla FC es todo un expediente X. Tanto en España como más allá de las fronteras, con los jugadores que están y con los que estarán, rara es la cosa buena que le pasa. La última tragedia tiene que ver con el jugador que ya tiene fichado oficialmente para la próxima temporada, un Patrik Mercado que ha sufrido un infortunio que puede ser catastrófico.

Este domingo, durante el duelo entre Técnico Universitario e Independiente del Valle, el jugador ecuatoriano recién fichado por el Sevilla tuvo que marcharse del partido en el minuto 9, generando una preocupación inmediata tanto en su actual club, como en la selección de Ecuador, como en la capital hispalense.

El jugador entró en el área rival, saltó para evitar la entrada de un rival y al caer hizo un mal gesto, quedándose doliéndose en el suelo. Tuvo que ser retirado en camilla y se marchó llorando del césped. Todo hace indicar que sufre una lesión importante en la rodilla derecha, aunque de momento se desconoce el alcance de dicho problema.

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El futuro de Patrik Mecado

Patrik Mercado estaba citado con Ecuador para los partidos amistosos ante Marruecos y Países Bajos. Contra el campeón de África, según la CONCACAF, iba a jugar en el Metropolitano de Madrid, lo que sería una buena oportunidad para que los técnicos sevillistas pudieran verle en persona, pero lo más seguro es que no viaje con la Tri.

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Así las cosas, a la espera de que se conozca el alcance de su lesión, a Patrik Mercado no solo se le complica su presencia con Ecuador en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sino que podría iniciar su etapa en Europa arrastrando una lesión que podría ser importante.

Este problema se suma al de Marius Marin, el centrocampista rumano del Pisa que estaba monitoreando Antonio Cordón al quedar libre el 30 de junio. Se habían iniciado las conversaciones y el pasado fin de semana se lesionó, aunque el asunto no ha pasado a mayores. Se perderá los partidos de Rumanía de este mes de marzo, pero todo hace indicar que volverá a estar disponible tras el parón.