El jugador llegará al Sevilla tras disputar el Mundial con Ecuador

Con Patrik Mercado, el Sevilla 'pesca' en uno de los caladeros más importantes de Sudamérica

El Sevilla FC mira al futuro y lo hace de la mano de una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Patrik Mercado, centrocampista de Independiente del Valle, se ha comprometido para ser parte del club nervionense a partir del próximo verano, aunque se quedará seis meses más jugando para el equipo ecuatoriano, hasta que llegue el Mundial de EEUU, México y Canadá.

Tras conocerse de forma oficial un fichaje que estaba ‘cantado’, el jugador ha disputado su primer partido ya como ‘sevillista’, aunque aún con la camiseta del equipo de Sangolquí. Fue un amistoso disputado en Puerto Rico ante el Inter de Miami de Leo Messi, Luis Suárez y compañía, en el que incluso marcó un gol.

Tras el partido, Patrik Mercado atendió al micrófono del periodista Andrés Ponce, especializado en contenido relacionado con el fútbol ecuatoriano, en el que expresó sus sensaciones por el momento que vive. “Muy feliz, creo que todo es gracias a Dios, creo que se me están dando las cosas y nada, seguir trabajando e ir por más”, explicaba.

En cuanto a Independiente del Valle, el equipo en el que se formó desde niño y en el que estará medio año más, también cree que se encuentra en una situación excepcional. “Creo que hemos venido trabajando muy bien en Independiente, recién empezando el campeonato y nada, a seguir trabajando”.

El sueño de jugar en Europa

Para todos los futbolistas sudamericanos, el gran objetivo profesional es llegar al fútbol europeo. Y en el caso de los formados en Independiente del Valle, tienen además los modelos de hombres como Moisés Caicedo, Willian Pacho o Piero Hincapié, entre otros. En verano, le llegará el turno a Patrik Mercado.

“Obvio, creo que, para todos los chicos de Independiente, que llegan a Independiente en formativa, el sueño es jugar en Europa. Nada, yo estoy muy feliz, creo que debo de seguir trabajando para seguir mejorando y seguir creciendo”, concretaba un Patrik Mercado al que ya se le sigue muy de cerca desde Sevilla.