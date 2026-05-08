Fran Fuentes 08 MAY 2026 - 15:57h.

Mina Bonino, su esposa, ha posteado una foto del 'Pajarito' con su hijo en brazos

Manu Carreño pone el foco en Arbeloa y los capitanes tras la pelea de Valverde y Tchouaméni: "A la deriva"

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La pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni en el vestuario el pasado jueves ha sido la gota que ha colmado el vaso en torno al Real Madrid. El tema ha generado gran noticia, y leyendas del Real Madrid como Luis Figo o Iker Casillas han opinado sobre el tema en las últimas horas. Más allá del régimen interno que se le aplique a cada uno o las sanciones correspondientes, el terremoto que ha causado lo sucedido a nivel internacional tiene pocos, precedentes cercanos. Eso sí, el 'Pajarito', más allá de que esa misma tarde publicó un comunicado oficial con unas explicaciones que no terminan de convencer, ha reaparecido tras lo acontecido en Valdebebas.

Y es que su mujer, Mina Bonino, ha publicado esta tarde una foto de Fede Valverde con su hijo en brazos. En ella se puede leer el mensaje "Diooosssss, me desarman jajaja", en la que se puede ver al futbolista uruguayo y el pequeño con mucha ternura. Lo cierto es que, aunque lleva una gorra que posiblemente le escondala posible herida que, según se comentó, tiene en la frente, el jugador no presenta mayores signos de hematomas, hinchazón o secuelas de una pelea tan reciente. Posteriormente, la periodista argentina posteó una foto en la que aparece junto a los dos, y una del pequeño con el disfraz.

Fede Valverde no jugará más con el Real Madrid esta temporada

Así las cosas, Fede Valverde pasará los próximos 10-15 días en reposo, después de diagnosticarle un traumatismo craneoencefálico a consecuencia de lo que, según el comunicado del jugador, fue un golpe contra una mesa al caerse en el vestuario del Real Madrid. En este sentido, el uruguayo tuvo que ser sacado de Valdebebas en silla de ruedas y, acompañado por Álvaro Arbeloa, acudió al hospital para realizarse las primeras exploraciones y trazar un diagnóstico.

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De este modo, todo apunta a que el uruguayo no se volverá a poner la camiseta del Real Madrid en lo que queda de temporada, que son apenas tres partidos en dos semanas. Entre la baja y la sanción a nivel interno, muy posiblemente no se le vuelva a ver vestido de corto hasta el Mundial, al que acudirá como uno de los capitanes de la selección de Uruguay.