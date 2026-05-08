Competicion:
Los gritos del madridismo a los jugadores a la salida del entrenamiento en Valdebebas
El madridismo parece estar cansado de la situación que rodea al equipo
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El Real Madrid ha saltado por los aires en esta última semana. Cuando parecía que lo peor era no ganar título durante la temporada llegan los jugadores y se enfrentan entre ellos. La tensión ha estallado por los aires dentro y se ha trasladado hacia fuera. El madridismo está muy cansado de todo lo que está viviendo y así lo ha expresado en Valdebebas a los futbolistas cuando han ido saliendo después de la sesión de entrenamiento. Pincha el vídeo para verlo.