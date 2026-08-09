Mourinho 'pasa' de Rodri y le pide a Florentino Pérez otro futbolista

Pepe Jiménez 09 AGO 2026 - 12:41h.

El portugués 'pasa' del perfil de Rodri tras romperse su fichaje

Por qué Mourinho "ha sido fundamental" en la renovación de Vinicius con el Real Madrid

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José Mourinho lo tiene claro. El entrenador del Real Madrid, tras tantos años en la élite, sabe que no puede ni debe perder tiempo en operaciones que no se cierran y tras ver como Rodri acaba decidiéndose por el Barça, el ex del Benfica ya le ha solicitado un nuevo futbolista a Florentino Pérez.

Sin demasiado tiempo que perder, Mou no ha tenido reparo alguno en asegurar en los medios oficiales de la entidad, en el lugar donde todo debe ser correcto, que, en su opinión, tiene una plantilla "bastante corta" y ha solicitado públicamente una nueva incorporación.

A falta de nombres, Mourinho ha solicitado al club que contrate un futbolista "como Bernardo Silva, capaz de ocupar varias posiciones", dejando claro que para él no es necesario tanto un pivote como Rodri, sino un jugador polivalente que sea capaz de paliar varia necesidades a la vez.

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La tarea, eso sí, no parece sencilla. El perfil polivalente es uno de los más reclamados en este mercado veraniego y, como ocurre con otras posiciones como la delantera, los precios están altamente inflados en este momento, por lo que encontrar el jugador idóneo para ello no será nada sencillo.

Arda Guler 'pide su sitio'

Uno de los futbolistas que bien podría seguir el camino de Bernardo Silva, es decir, ocupar centro y banda e incluso mediapunta, es Arda Guler. El talentoso jugador turco firmó una gran actuación ante el Ferencvaros y parece dispuesto a reclamar su sitio en el once de José Mourinho.

Conociendo el estilo implantado por Mourinho en sus equipos, parece que este Real Madrid acabará por huir de perfiles de pivote -aunque habrá encuentros donde lo necesite- e intentará encontrar perfiles más dinámicos, más polivalentes y adaptables a un conjunto que, por momentos, intentará derribar a sus rivales con contragolpes y balones al espacio.

La partida se agota y Mou, tras ver lo de Rodri, pasa página y pide un nuevo jugador.