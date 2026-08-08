El uno por uno del Real Madrid ante el Ferencvaros: aprobados y suspensos

Pepe Jiménez 08 AGO 2026 - 20:51h.

Arda Guler, el mejor de su equipo

Mourinho cambia la relación del vestuario: comida de conjura en plena pretemporada

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El Real Madrid disputó un nuevo amistoso este sábado ante el Ferencvaros (1-2) en una cita en la que José Mourinho continuó engrasando su nuevo equipo y siguió haciendo pruebas a la espera de que Diomandé se sume al grupo.

Con Vinicius Jr, Bernardo Silva y Carlos Espí en el banco, Mourinho confeccionó un once mixto en el que vimos jóvenes como Ciria, que sigue acumulando minutos, con otros futbolistas como Valvede, Camavinga o Arda Guler.

Aprobados y suspensos en el Real Madrid ante el Ferencvaros

Lunin [6]: sin tener mucha opción en el tanto local, el meta se complicó entre poco y nada cuando tuvo que aparecer. Cumplió con su cometido.

Dumfries [5]: sin demasiado brillo. No le exigieron en demasía en defensa y en ataque, donde intentó sumarse en varias ocasiones, tampoco tuvo demasiado acierto.

Mario Rivas [7]: golazo y a seguir sumando. El zaguero, que supo detener a los atacantes cuando aparecieron en su área, firmó un notable tanto para adelantar a los suyos.

Joan Martínez [6]: con seguridad, personalidad y confianza. El chico se complicó poco y cumplió con todo lo que le solicitó su entrenador.

Álvaro Carreras [4]: la intensidad que metió en algún choque en la primera mitad, le faltó para tapar el centro del primer tanto local. Sus cualidades las conocemos, ahora le toca mejorar sus defectos.

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Fede Valverde [6]: es blanco fácil, por momentos incluso demasiado fácil, pero fue mejorando con el pso de los minutos y se marchó del césped con una buena asistencia de compañero.

Camavinga [4]: no está siendo su pretemporada. El mediocampista continúa sin demasiada suerte y cuando el partido pedía paciencia, aceleraba... y al revés.

Arda Guler [8]: el mejor del encuentro. Su primera mitad fue notable, metió ritmo, velocidad e ingenio. Con el paso de los minutos fue perdiendo protagonismo, pero no dejó de ser de los más destacados en el césped.

Brahim Díaz [4]: energía tenía para seguir, acierto no tanto. Como es habitual, el internacional con Marruecos lo intentó, le metió chispa, pero con tanto defensor de por medio, no encontró el hueco.

Alexis Ciria [6]: el talento le sobra y el trabajo es incansable. En su posición parece prácticamente imposible que pueda tener minutos, pero el chico está dejando una gran imagen.

Endrick [5]: comenzó como delantero centro y en la segunda mitad cedió su puesto para colocarse en banda derecha. Lo intentó, tuvo alguna buena ocasión, pero le faltó acierto.

Suplentes :

Bernardo Silva [5]: alma libre en el Real Madrid. Comenzó en el centro, se adelantó un poco, se acerc´a la derecha y acabó la cita cerquita de Vini Jr, intentando conectar. Necesita tiempo.

Vini Jr [5]: apenas lleva unos días entrenándose y se le nota. Necesita tiempo para adquirir el ritmo y la chispa necesaria para superar rivales. Conectó mucho con Bernardo Silva.

Rudiger [4]: es probable que a Mourinho le guste en demasía su actitud en el 1-2. Le ganaron la tostada y evidenció que este Real Madrid no puede permitirse ni un solo despiste.

Huijsen [5]: no se complicó, salió bien desde atrás y lo poco que llegó a su área, lo solucionó con solvencia.

Carlos Espí [7]: la primera que tuvo, a la red. Sigue adaptándose, sigue bajando de la nube, pero el atacante ya ha empezado a hacer lo que Mou le pide: la que tenga, dentro.

Alexander-Trent [6]: por momentos dejó destellos muy positivos. Se acercó mucho al centro del campo, ocupó roles que ayudaron a Guler-Bernardo y participó bien en ataque. En defensa no le pidieron nada.

Jorge Cestero [5]: entró por Endrick, se acercó para recibir e intentar ayudar en la creación.

Lamini Fati [-]: saltó al césped en el tramo final y apenas tuvo tiempo para dejarse ver.

Lacosta [-]: entró en la recta final del encuentro, apenas tuvo tiempo para mostrarse.