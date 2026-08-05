Mourinho cambia la relación del vestuario: comida de conjura en plena pretemporada

Javi Rayo 05 AGO 2026 - 22:57h.

Jugadores y cuerpo técnico han almorzado juntos este miércoles

Vinicius borra todas sus fotos de redes en plenas dudas con su futuro

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Sólo lleva unas semanas en el cargo pero José Mourinho ya se ha ganado el respeto -si es que lo había perdido- del vestuario y la afición del Real Madrid. El técnico portugués ha hecho de Valdebebas su segunda casa y pasa prácticamente los días enteros en la ciudad deportiva madridista preparando el inicio de LALIGA. Este miércoles hemos visto unas imágenes a las que estamos poco acostumbrados pero que dice mucho de en lo que se está convirtiendo el vestuario del conjunto blanco.

El Real Madrid hace piña

Los medios oficiales del club han compartido unas imágenes donde todos los jugadores del primer equipo aparecen comiendo juntos en uno de los comedores de Valdebebas. Junto a ellos, todo el cuerpo técnico con José Mourinho a la cabeza y muchos de los miembros que están en el día a día de la primera plantilla. Unas imágenes más propias de la comidas oficiales del club o de los viajes en Champions, pero no en un día cualquiera de pretemporada.

Muchos insinuaron que el vestuario del Real Madrid parecía haber perdido esa esencia familiar durante la última temporada y José Mourinho -a propósito o no- parece estar recuperándola. Una especie de comida conjura donde los jugadores del equipo blanco se han aislado de los rumores de la marcha de Vinicius, la llegada de los nuevos fichajes, las todavía ventas que pueden suceder antes de que cierre el mercado de fichajes el próximo 1 de septiembre. En definitiva, todo el ruido exterior alrededor del vestuario.