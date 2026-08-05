El uno por uno del Betis y las notas contra el Arsenal

Álvaro Borrego 05 AGO 2026 - 22:36h.

Los verdiblancos vencen al vigente campeón de la Premier League gracias a los goles de Riquelme, Deossa y Fornals

El golazo de Nelson Deossa contra el Arsenal ante los ojeadores que fueron a verlo

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El Real Betis golea, sorprende y convence. Si bien los resultados de pretemporada de poco o nada sirven para lo verdaderamente importante, el de este miércoles fue toda una declaración de intenciones del conjunto de Manuel Pellegrini, que venció 1-3 al Arsenal, vigente campeón de la Premier League. Una noche en la que brilló con luz propia Nelson Deossa, de nuevo como delantero centro, y sirvió para confirmar la mejoría de Rodrigo Riquelme. Isco Alarcón sigue sumando minutos, Antony está de vuelta, Fornals sigue a lo suyo y Facundo Bernal continúa dejando detalles esperanzadores.

Álvaro Valles (4): Una de cal y varias de arena. Firmó un auténtico paradón en la primera jugada, pero se le notó más vulnerable que de costumbre. Erró de manera grosera en el primer gol del Arsenal y cometió varios errores de bulto en salida de balón.

Bellerín (7): Ha regresado a un nivel físico interesante, llegando siempre hasta línea de fondo, ofreciendo un apoyo en la cobertura y un apoyo en ataque. Atrás se fajó con pragmatismo. Firmó una segunda mitad notable.

Bartra (6): Correcto. Guardando bien la compostura, manteniendo a raya a Gyokeres.

Natan (6): El de hoy era un buen escenario para revalorizarse ante el mercado inglés y demostró por qué levanta ese interés. Férreo y sin contemplaciones.

Fran García (6): Su brillante capacidad física le permite repetir esfuerzos constantemente, ofreciendo siempre una solución más en ataque. Lo más positivo es que siempre intenta finalizar jugada, ya sea a través de un centro o con un pase atrás. Un generador constante de ocasiones. Le va a dar muchas cosas al Betis este año.

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Facundo Bernal (7): Sigue dejando detalles muy interesantes con el Betis. La de hoy era una prueba de altísimo nivel y no se arrugó. Disciplina táctica y una excelente lectura de juego para recuperar balones. Siempre bien posicionado en el campo. Corta jugadas, se anticipa y distribuye con criterio. Tiene buena pinta.

Gnangoro (5): Salió de inicio por la ausencia de Marc Roca y el entrenador le quitó al descanso. No desentonó.

Fornals (8): A lo suyo. Sigue como terminó la temporada pasada. Un par de chispazos le bastan para ser decisivo. Asistió a Riquelme en el primero y firmó un golazo de bellísima factura antes del descanso.

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Pablo García (6): El compromiso nunca se negocia. Es puro pundonor, puro sacrificio. Tenga mayor o menor acierto, nunca da un balón por perdido, y eso le da dinamismo al ataque. Tuvo un par de ocasiones para marcar, pero esta vez no tuvo el acierto de otros días.

Riquelme (8): Dijo nada más llegar que quería dar un paso al frente y lo está demostrando. Una versión mejorada de la del curso pasado, en la línea del tramo final de temporada. Mucho más vertical, mucho más incisivo y, sobre todo, con mucho más criterio en la toma de decisiones. Abrió el marcador con un nuevo gol para su cuenta personal.

Nelson Deossa (9): Excelso. Soberbio. Ver para creer. Sus mejores minutos con el Betis están llegando como delantero centro, una posición que hasta hace unas semanas no había probado nunca. Jugando de espaldas, corriendo al espacio, asociándose... Sobresaliente de nuevo. Gol y asistencia contra el Arsenal. Máximo goleador de la pretemporada.

Suplentes

Isco Alarcón (5): 45 minutos hoy. Es una alegría verle disputando minutos de calidad. Aún se le nota lejos de su plenitud física, pero este es el camino. Casi logra un golazo de tacón a media hora del final.

Antony (5): El brasileño está de vuelta. Disputó el último cuarto de hora y tuvo un par de acciones positivas.

Junior Firpo (-): Hizo un par de internadas buenas, pero entró con un Arsenal desdibujado y sin apenas generar peligro.

Diego Llorente (-): Un par de lances aéreos y poco más. No tuvo mucho trabajo durante ese cuarto de hora final.

Morante (S.C): Apenas jugó cinco minutos.

Valentín Gómez (): S.C