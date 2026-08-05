La razón de la ausencia de Marc Roca contra el Arsenal

Álvaro Borrego 05 AGO 2026 - 19:46h.

El jugador se notaba un poco cargado y teniendo en cuenta que el sábado hay otro amistoso Pellegrini ha decidido reservarlo

Horario y dónde ver hoy el Arsenal - Real Betis gratis

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Marc Roca ha sido uno de los tres descartes de Manuel Pellegrini para el amistoso de este miércoles contra el Arsenal. Llamó especialmente la atención ver al centrocampista fuera de la hoja de alineaciones del técnico, aunque conviene subrayar que no se trata de nada especialmente grave. El centrocampista sufre una pequeña sobrecarga muscular, por lo que el técnico chileno ha decidido no forzarle y en principio podrá volver a tener minutos en el compromiso del próximo sábado contra el Bournemouth.

También se quedó fuera de la lista Cucho Hernández, quien apenas lleva dos sesiones con el grupo y todavía necesita acumular carga de trabajo para ir teniendo minutos de manera progresiva. El tercero en discordia fue Álvaro Fidalgo, otro de los internacionales que también sigue un plan específico para la puesta a punto.

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Conviene recordar que Manuel Pellegrini ha dejado en la capital hispalense a Iker Losada y Gonzalo Petit, que deberán buscar una salida antes del cierre de mercado, y a los canteranos Emmanuel N'Goran y Corralejo. También se quedaron los lesionados Aitor Ruibal, Diego Conde y Ez Abde, todos ellos con sus respectivos planes de recuperación. A partir de la próxima semana deberá incorporarse Gio Lo Celso, el último de los internacionales que falta por regresar de sus vacaciones.

Cómo y dónde ver el Arsenal - Real Betis

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV, que emite también desde el canal de Youtube oficial del club verdiblanco.

- Hora y día: este partido, el sexto de la pretemporada bética, se disputará este miércoles 5 de agosto a las 20.30 horas -19.30 hora local- en el Aviva Stadium, en Dublín (Irlanda).

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.