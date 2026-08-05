Pellegrini mantiene su apuesta con Nelson Deossa

Álvaro Borrego 05 AGO 2026 - 19:21h.

El colombiano vuelve a ser la referencia ofensiva del Betis, esta vez contra el Arsenal, con Gnangoro como titular en el centro del campo

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Ahora sí, la pretemporada se pone seria. El Real Betis jugará este miércoles, a partir de las 20:30 horas, por primera vez en su historia contra el Arsenal, nada menos que vigente campeón de la Premier League y finalista de la Champions League. Será, además, el primer compromiso que los verdiblancos disputen en Dublín, Irlanda, país de origen del mítico Patrick O'Conell, entrenador del equipo campeón de Liga en 1935. Toda una prueba de nivel para los de Manuel Pellegrini, que podrá seguir perfilando conceptos a poco más de dos semanas para el debut liguero. Una prueba ante uno de los mayores colosos de Europa y que servirá para medir la capacidad del plantel bético, en una noche en la que futbolistas como Antony podrían tener sus primeros minutos del verano, mientras que Isco Alarcón podrá seguir limando sensaciones en un paso más para su puesta a punto.

Marc Roca estaba un poco cargado y Manuel Pellegrini ha decidido reservarlo teniendo en cuenta que el sábado hay otro compromiso contra el Bournemouth. Solo precaución, no lesión. Estará en el regreso del Betis a La Cartuja este sábado. Cucho Hernández deberá esperar unos días más, dado que solo lleva un par de entrenamientos con el equipo.

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Contra el Arsenal Manuel Pellegrini vuelve a apostar por Nelson Deossa como delantero centro. Con una defensa de gala, el entrenador saca de inicio al canterano Gnangoro de inicio junto a Facundo Bernal, con Pablo García y Riquelme en los costados.

Así las cosas, el Real Betis sale con Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facu Bernal, Gnagnoro, Fornals; Riquelme, Pablo García y Nelson Deossa.

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El Arsenal sale con Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Calafiori, Lewis-Skelly, Nwaneri, Dowman, Tzolis, Havertz y Gyokeres.

En el banquillo estarán Meslier, Ranson, Gabriel Jesús, Martinelli, Vieira, Clarke, Copley, Harriman Annous, Ibrahim, Kabia, Julienne, Ogunnaike, O'Neil y Salmon.

Conviene recordar que Manuel Pellegrini ha dejado en la capital hispalense a Iker Losada y Gonzalo Petit, que deberán buscar una salida antes del cierre de mercado, y a los canteranos Emmanuel N'Goran y Corralejo. También se quedaron los lesionados Aitor Ruibal, Diego Conde y Ez Abde, todos ellos con sus respectivos planes de recuperación. A partir de la próxima semana deberá incorporarse Gio Lo Celso, el último de los internacionales que falta por regresar de sus vacaciones.

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El de este miércoles se trata del primero de los tres amistosos que le quedan al Real Betis por disputar antes del debut liguero. Este mismo sábado el equipo regresará a La Cartuja para medir sus fuerzas con el Bournemouth, uno de los clubes revelación de Inglaterra, mientras que el próximo 15 de agosto harán lo propio con el Inter de Milán en la localidad italiana de Bari.