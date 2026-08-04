El Betis aplicará un novedoso software para optimizar posibles fichajes y futuras operaciones

Álvaro Borrego 04 AGO 2026 - 15:58h.

El club incorporará un software de análisis predictivo y financiero desarrollado para reforzar los procesos de scouting, valoración de jugadores y toma de decisiones estratégicas

El Betis, a expensas de abrir la vía definitiva por el delantero

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El Real Betis Balompié ha firmado una alianza con SoccerSolver por la que la entidad verdiblanca incorporará el software de análisis predictivo y financiero desarrollado por la startup española, reforzando así los procesos de scouting, valoración de jugadores y toma de decisiones estratégicas. Con este entendimiento el club verdiblanco se convierte en official founding partner de la compañía, reconociendo así su compromiso con la innovación tecnológica y el desarrollo de herramientas aplicadas al fútbol.

SoccerSolver aplica hasta 16 algoritmos matemáticos e inteligencia artificial en un software que dará apoyo al Real Betis en el ámbito deportivo y financiero, con el objetivo de optimizar al máximo sus operaciones. La herramienta tiene capacidad de procesar más de 700 millones de datos e incluye 400 variables por jugador, entre ellas variables de riesgo financiero aplicadas al scouting.

Del mismo modo, este software ejecuta más de 100 modelos de datos cruzados con las restricciones, el presupuesto y la estrategia de cada club, ofreciendo como resultado una lista clasificada de fichajes óptimos para maximizar el valor a largo plazo.

La innovación, un punto diferencial en el mercado

Alejandro Sánchez Díaz-Casanova, CEO de SoccerSolver, destaca la importancia de combinar la "experiencia y capacidad analítica" de los profesionales con la tecnología y los datos. "Los clubes de fútbol toman decisiones trascendentales durante los mercados de fichajes que pueden marcar su futuro deportivo y financiero. La experiencia y capacidad analítica de los profesionales son fundamentales, pero también requieren de un apoyo tecnológico que ayude a la toma de decisiones y permita optimizar estos movimientos. Nuestro objetivo es que, a través de nuestra plataforma, los clubes puedan conocer el potencial financiero de sus movimientos en el mercado, junto con sus necesarias variables de riesgo", señala.

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Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, valoró positivamente esta alianza estratégica que, a través de la tecnología, reforzará el trabajo del área deportiva. "El fútbol cada vez es más competitivo y exige una mayor evolución. En este sentido, introducir herramientas de análisis y modelos financieros nos permite reforzar nuestros procesos de decisión basados en el conocimiento, la experiencia y la identidad. En un mercado tan igualado, la necesidad de innovar es obligada", explica.