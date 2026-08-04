El Barça quiere devolverle al Real Madrid con Rodri lo que hicieron con Julián Álvarez

Javi Rayo 04 AGO 2026 - 15:28h.

Rodri no es una prioridad para el FC Barcelona pero saben que es un jugador que gusta al eterno rival

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Todos lo daban por hecho pero el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid siguen sin concretarse. Unas dudas que han dado paso a la llegada de un nuevo invitado: el FC Barcelona. En las últimas horas ha trascendido el interés azulgrana en hacerse con los servicios del internacional español. Un interés que suena extraño teniendo en cuenta el overbooking de jugadores en el centro del campo del Barça.

El futuro de Rodri Hernández sigue sin aclararse

Según ha podido saber ElDesmarque, Rodri Hernández no es una prioridad para Deco y Joan Laporta. El club azulgrana sabe que Rodri es un futbolista que gusta mucho al eterno rival y, dejando caer su interés en ficharlo, no hacen otra cosa que encarecer su traspaso al Real Madrid. Una triquiñuela que recuerda a la que hizo el Real Madrid con Julián Álvarez, presentando una oferta al Atlético de 150 millones de euros -sabiendo que iba a ser rechazada- para encarecer una hipotética salida al FC Barcelona.

"El FC Barcelona se la tenía jurada al Real Madrid desde la oferta por Julián Álvarez y se la ha cobrado. En plena negociación entre el Real Madrid y Rodri Hernández, irrumpe el Barça que supuestamente también está interesado. Eso sube mucho el precio a pagar por el jugador. Un misil que se parece mucho a eso de ojo por ojo", señala David Tejera en su editorial en ElDesmarque de Cuatro.

"Rodri gusta y mucho en el Barça como es lógico, pero en el FC Barcelona saben que el máximo objetivo de Rodri es jugar en el Real Madrid, que tiene que volver a la capital de España. La posición de centrocampista no es una prioridad a reforzar por el FC Barcelona este verano, el objetivo es fichar un delantero, un '9', pero nunca viene mal dejar caer que estás interesado en un jugador que gusta al eterno rival para subir su valor de mercado", apunta David Ibáñez desde Barcelona.