'Operación Renovación Vinicius': cuándo se reunirá con el Real Madrid y qué le va a ofrecer el club

Fran Duarte Madrid, 04 AGO 2026 - 13:06h.

El futbolista brasileño y el club blanco tienen previsto reunirse en las próximas 48 horas para llegar a un acuerdo y renovar su contrato

Cuánto pide Vinicius al Real Madrid para renovar

Compartir







El Real Madrid está terminando de confeccionar su plantilla y, mientras esperan la llegada de refuerzos como Rodri o Diomandé, la renovación de Vinicius Jr. se ha vuelto una prioridad. Apenas quedan unos cinco meses para que el extremo brasileño pueda negociar su futuro libremente al terminar su contrato actual en julio de 2027. Tanto el club como el futbolista quieren continuar y renovar, pero para ello primero tienen que sentarse a negociar las condiciones.

Una reunión que podría ser inminente. Según adelanta en exclusiva Ramón Álvarez de Mon, “la reunión entre Vinicius y el Real Madrid tendrá lugar en las próximas 48 horas”. Lo que significa que no han esperado mucho desde el regreso de sus vacaciones para acometer una operación que ambas partes aplazaron hasta después del Mundial. Vinicius y la directiva del Real Madrid quieren sentarse para analizar en profundidad su destino.

PUEDE INTERESARTE El Arsenal estaría dispuesto a llegar a los 150 millones para fichar a Vinicius

El Real Madrid no está cómodo porque podría perder a uno de sus activos más valiosos a coste cero si no llegan a un acuerdo. Pero si que se encuentra cómodo con su postura y no van a variar la oferta que ya le presentaron al jugador hace unos meses. Según Álvarez de Mon, el Madrid considera que ya llegó a un acuerdo en 2025 con el futbolista, aunque no se llegó a plasmar en ningún contrato. El club tiene clara la continuidad de Vinicius a pesar de que las cosas no han ido bien deportivamente en estos dos últimos años y le ven plenamente compatible con Mbappé y Diomandé. Precisamente ven el fichaje del futbolista de Costa de Marfil para complementar a Vinicius.

PUEDE INTERESARTE Vinicius condiciona la petición del Real Madrid a Mourinho

Todos los detalles de la operación 'renovación Vinicius'

Entonces… ¿cuál es la oferta del Real Madrid? El club blanco quiere ofrecer a Vinicius una ampliación de 5 años (hasta 2031) y 20 millones de euros netos por temporada. Esa es su postura principal, pero desde la directiva madridista estarían dispuestos a negociar en el concepto de los derechos de imagen, una parte clave para Vinicius en esta renovación, si ven buena predisposición del futbolista durante las negociaciones. Actualmente tiene algo más del 50% de los derechos de imagen, pero quiere acercarse a ese 80% que aproximadamente tiene Kylian Mbappé.

El club considera que Mbappé ya vino al Madrid como una superestrella y consideran que es legitimo ese porcentaje de derechos que tiene el futbolista francés. Sin embargo, Vinicius se ha convertido en una estrella mundial en el Real Madrid y el club considera que el equipo ha tenido mucho que ver en ese crecimiento comercial. Aun así, con los derechos de imagen es lo único con lo que el club estaría dispuesto a ceder mínimamente. Una postura que el Real Madrid considera correcta y que no tiene ánimo de modificar.

¿Y cuál es la postura de Vinicius? Lo cierto es que el brasileño está cada vez más cerca de conseguir una situación contractual muy ventajosa al convertirse en agente libre, pero eso está lejos de su sueño que es seguir jugando para el Real Madrid. El interés creciente del Arsenal es cierto, dispuesto a ofrecer 150 millones de euros por él este verano, aunque todavía no hay ningún acuerdo con el futbolista ni le han hecho llegar ninguna oferta al Real Madrid. El brasileño quiere aumentar el dinero que percibe en el Real Madrid ya sea con los derechos de imagen o una prima de renovación.

Ahora solo queda que se sienten ambas partes en la reunión acordada para las próximas 48 horas y que lleguen a un acuerdo acercando ambas posturas lo máximo posible para que haya un entendimiento y se pueda cumplir el deseo de Vinicius y del Real Madrid.