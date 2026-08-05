Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 16:23h.

Horas decisivas entre el club blanco y la estrella brasileña

'Operación Renovación Vinicius': cuándo se reunirá con el Real Madrid y qué le va a ofrecer el club

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La continuidad o no de Vinicius Júnior en el Real Madrid acapara todos los focos. Tras regresar de unas merecidas vacaciones, la estrella brasileña discute con la entidad blanca su futuro entre rumores de salida y reuniones. Con el Arsenal pujando muy fuerte por su fichaje, el extremo apunta a decidirse en las próximas horas. Roberto Gómez adelanta el desenlace de este asunto en ElDesmarque.

El veterano colaborador de esta casa aborda el 'Caso Vinicius' con la rotundidad que le caracteriza. Roberto Gómez no duda y tiene claro cuál será el final de las negociaciones entre el entorno del brasileño y el club merengue.

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Roberto Gómez asegura el futuro de Vinicius Júnior en el Real Madrid

El periodista expone el deseo de todos los protagonistas de la operación y lo da por hecho: "Florentino quiere que siga en el Real Madrid, el entrenador quiere que siga en el Real Madrid, sus compañeros quieren que siga en el Real Madrid, los aficionados quieren que siga en el Real Madrid... ¡Vinicius va a seguir en el Real Madrid! Entiendo toda esta historia de los periodistas, pero también de los agentes y todo esto. El acuerdo con Florentino está bastante cerrado, probablemente quedarán algunos flecos, pero yo no concibo un Real Madrid sin Vinicius".

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Roberto Gómez continuó con su reflexión y restó importancia a las diferencias del pasado entre jugador y afición: "Él quiere estar al máximo nivel, queda libre la próxima temporada y el 1 de enero ya puede negociar su futuro, pero no se concibe. Vinicius no se quiere marchar del Real Madrid. Hay algunos momentos en los que ha podido tener algún malestar con los aficionados o algo por el estilo, pero es que es imprescindible. No hay un futbolista mejor que Vinicius en el Real Madrid".

Por último, el también tertuliano abordó el supuesto recelo económico de Vinicius con Mbappé: "No soy experto en sensaciones, soy experto en información. Todos quieren que siga. Hay detalles que se me escapan, probablemente de la cantidad económica, de derechos y probablemente quiera cobrar lo mismo que Kylian Mbappé, pero lo único que tengo claro es que va a seguir en el Real Madrid".