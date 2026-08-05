Alberto Cercós García 05 AGO 2026 - 13:45h.

El portugués farda de los coches que tiene en su garaje, cuya estimación podría alcanzar los 30 millones de euros

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Cristiano Ronaldo ha vuelto a presumir de una de sus grandes pasiones fuera de los terrenos de juego: los coches. El futbolista portugués ha compartido en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes rodeado de algunos de los superdeportivos más exclusivos de su colección, unas instantáneas que permiten hacerse una idea de la magnitud de su afición. Entre los modelos de Ferrari, Bugatti, McLaren y Mercedes-AMG, el delantero posa junto a auténticas piezas de colección que, juntas, pueden alcanzar una cifra descomunal.

Entre los coches más llamativos aparece un Ferrari Daytona SP3, uno de los grandes objetos de deseo de la firma italiana y limitado a 599 unidades. También destaca el Ferrari Monza SP1, un espectacular biplaza perteneciente a la exclusiva familia Icona, además de un Ferrari 599 GTO y un Purosangue. La colección que se aprecia en las fotografías se completa con auténticos monstruos de la automoción como el McLaren Speedtail, el McLaren Senna y el Mercedes-AMG One, tres modelos que por sí solos ya representan varios millones de euros.

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El garaje de Cristiano Ronaldo podría superar los 30 millones

Pero son los Bugatti los que elevan la colección a otra dimensión. En primer plano aparece un Veyron Grand Sport Vitesse, mientras que entre los vehículos del garaje también se distinguen otros modelos de la marca francesa, entre ellos el Chiron y el extremadamente exclusivo Centodieci, del que solamente se fabricaron diez unidades. Este último es, con diferencia, una de las piezas más valiosas de la colección de Cristiano: su precio puede situarse en varios millones de euros y su exclusividad hace que su valor como pieza de colección sea todavía mayor.

La pasión por los coches de lujo no es, en cualquier caso, exclusiva de Cristiano Ronaldo. Son muchos los futbolistas de élite que han convertido los superdeportivos en una afición y que utilizan parte de sus enormes ingresos para construir auténticas colecciones sobre ruedas. En el caso de CR7, sin embargo, la combinación de Ferrari, Bugatti, McLaren y Mercedes-AMG sitúa su garaje entre los más espectaculares del deporte. Sumando los coches que aparecen en estas fotografías y otras piezas de su colección, el valor de su garaje puede superar holgadamente los 30 millones de euros.