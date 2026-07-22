Alberto Cercós García 22 JUL 2026 - 13:09h.

Tras las salidas de Larin, Maffeo o Muriqi, la de Samu Costa es otra gran venta que se espera en el Mallorca

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Samu Costa está a un paso de cerrar su salida del RCD Mallorca para poner rumbo al Al Nassr de Arabia Saudí, donde compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo y João Félix. La operación, que todavía espera el anuncio oficial pero que periodistas como Fabrizio Romano ya da por zanjada, dejará alrededor de 25 millones de euros en las arcas del conjunto balear, una cifra que convertiría al internacional portugués en la venta más importante de la historia del club. Tras disputar el Mundial con Portugal, el centrocampista ha coincidido durante semanas con Cristiano Ronaldo en la concentración de la selección, un factor que ha podido resultar decisivo para aceptar el proyecto saudí. La influencia del capitán luso y la posibilidad de compartir equipo con una de las grandes leyendas del fútbol mundial han pesado en una decisión que también garantiza un importante salto económico para el jugador.

La operación también tendrá un beneficiario indirecto: la UD Almería. El club andaluz se reservó el 20% de una futura venta cuando traspasó a Samu Costa al Mallorca en 2023, por lo que ingresará entre cuatro y cinco millones de euros si el acuerdo se cierra en las cantidades previstas. Una cláusula que, vista la explosión del mediocentro portugués durante las dos últimas temporadas, se ha convertido en un movimiento redondo para la entidad rojiblanca. El interés de clubes europeos existió durante los últimos mercados, sobre todo equipos de la Primer League, pero la irrupción del Al Nassr y el atractivo de compartir vestuario con Cristiano han terminado inclinando la balanza hacia Arabia Saudí.

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Venta importante para la reconstrucción del Mallorca

La venta de Samu llega en un momento de profunda reconstrucción para el Mallorca. El conjunto bermellón afronta la temporada en Segunda División después del descenso consumado el pasado curso y la dirección deportiva ha optado por generar liquidez mediante la salida de algunos de sus futbolistas más cotizados. Antes del portugués ya se habían cerrado las ventas de Pablo Maffeo, Cyle Larin, Leo Román y Vedat Muriqi, configurando uno de los veranos con más movimientos de la historia reciente del club.

Con los aproximadamente 25 millones que dejará Samu Costa, el Mallorca pulverizará su anterior récord de venta y superará operaciones históricas protagonizadas por futbolistas como Samuel Eto'o o el propio Vedat Muriqi. El objetivo de la entidad es claro: reinvertir buena parte de los ingresos obtenidos durante este mercado para construir una plantilla competitiva que permita pelear desde el primer día por el ascenso y regresar cuanto antes a Primera División. La reconstrucción deportiva ya está en marcha y la salida del internacional portugués representa el último gran impulso económico para iniciar una nueva etapa en Son Moix.