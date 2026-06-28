Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 03:31h.

Así jugaron los hombres de Néstor Lorenzo y Roberto Martínez

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El liderato del Grupo K del Mundial 2026 ha caído para Colombia después del 0-0 contra Portugal que le sirve a los de Néstor Lorenzo para quedar por delante de los de Roberto Martínez. Esto provoca que sean los lusos los que caigan por el lado del cuadro de España de cara a un posible enfrentamiento en octavos de final si ambas selecciones ibéricas superan los dieciseisavos.

El encuentro estuvo dominado por el combinado cafetero, que ha demostrado que van en serio en este torneo para mejorar su tope histórico de los cuartos de final. Sólo Diogo Costa salvó al equipo luso en un encuentro en el que Cristiano Ronaldo volvió a dejar dudas y James Rodríguez se echó a los colombianos a la espalda por delante de Luis Díaz.

El uno por uno de Colombia

Camilo Vargas [7]: Se reivindicó el guardameta cafetero con varias acciones de mérito con las que evitó los goles de Portugal en los momentos de dominio luso.

Santiago Arias [7]: El ex de Atlético de Madrid o Granada no acusó la sombra de Daniel Muñoz y rayó a un gran nivel en el lateral diestro, impidiendo que Joao Félix desplegara toda su magia. Sí lo pasó peor con Leao.

Davinson Sánchez [7]: Imperial atrás, sacando a relucir su poderío físico para frenar el poderío ofensivo portugués que no fue tal en Miami. Gol anulado en el descuento.

Jhon Lucumí [7]: Al nivel del resto de la defensa, multiplicándose cuando tocaba para que Portugal dispusiera de pocas ocasiones claras.

Deiver Machado [7]: Le tocó correr detrás de Pedro Neto y supo corregir cuando el extremo del Chelsea le ganó el espacio a la espalda.

Jefferson Lerma [6]: Aguantó una hora como pivote defensivo sosteniendo al equipo luso y se fundió corriendo hacia atrás cuando se abrieron los espacios.

Gustavo Puerta [7]: El futbolista del Racing no nota el pasar de jugar contra futbolistas de LALIGA HYPERMOTION a hacerlo contra jugadores Champions, ante los que también ejerce su dominio.

Jhon Arias [7]: Un quebradero de cabeza constante para Portugal con su movilidad y aceleración con la pelota en los pies. Le faltó acertar con la pelota al llegar al área.

James Rodríguez [8]: Se echó a toda Colombia a la espalda, como suele suceder en este tipo de torneos, jugando a placer ocupando todo tipo de espacios para buscar, con su zurda de seda, a algún compañero en lugar de remate.

Luis Díaz [5]: Sin estar mal, el futbolista del Bayern no tuvo la incidencia en el partido que necesitaba Colombia y quedó tapado por James Rodríguez.

Jhon Córdoba [5]: Cuando logró quitarse de encima a Rúben Dias y Renato Veiga, logró inquietar a Portugal y Diogo Costa dejó un paradón para evitar su diana.

Sustituciones

Richard Ríos [6]: Tuvo el gol nada más entrar al campo, demostrando su llegada. Su agresividad fue importante para poder tomar de nuevo el mando.

Luis Suárez [4]: Dispuso de dos ocasiones claras con las que no logró acertar evitando que Colombia se llevase el partido.

Kevin Castaño [5]: Ayudó a cerrar la medular evitando que se reprodujeran los espacios.

Juanfer Quintero [6]: Puso con su zurda balones de peligro ante los que no acertaron sus compañeros.

Daniel Muñoz [-]: El máximo goleador colombiano en esta edición entró al final para sustituir a un fundido Santiago Arias.

El uno por uno de Portugal

Diogo Costa [9]: El meta del Oporto sostuvo a Portugal en el partido con un gran número de paradas con las que los de Roberto Martínez sacaron un punto insuficiente para el liderato.

Joao Cancelo [4]: Dejó varias lagunas defensivas que pudieron costarle caras a Portugal aunque salvó un remate a placer de Jhon Arias en un rechace. En ataque no fue tan decisivo como para compensar esto.

Rúben Dias [7]: Cedió el protagonismo ante Renato Veiga, incluso a la hora de sacar la pelota desde atrás. Aun así, frenó el peligro por su zona de impacto y evitó un gol bajo palos.

Renato Veiga [8]: El zaguero del Villarreal sacó todo tipo de balones despejando cada uno que le pasaba cerca ya fuera en forma de disparo o de centro a otro jugador de Colombia. Golpe encima de la mesa.

Nuno Mendes [7]: A su ritmo, sacando a relucir su tremendo despliegue para mostrarse como una roca atrás con el tanque lleno para poder incorporarse al ataque.

Rúben Neves [4]: Salió para darle más consistencia física al centro del campo de Portugal y nada más lejos en la realidad. Sólo aportó en los balones largos y algún intento lejano.

Vitinha [6]: Se mostró perdido en ocasiones durante la primera parte, sin ser capaz de asociarse con Rúben igual que con el otro Neves, Joao. A pesar de ello, los números hablan: no falló un solo pase.

Bruno Fernandes [4]: Se le echó en falta más presencia en zonas de ataque pero se vio obligado a trabajar atrás para frenar el dominio cafetero en la medular.

Pedro Neto [6]: El único futbolista de Portugal capaz de aprovechar con su velocidad los huecos que dejaba Colombia debido al cansancio.

Joao Félix [6]: Muy intermitente, como suele ser habitual. El ex de Atlético de Madrid o Barcelona dispuso de varias ocasiones peligrosas a pesar de tener minutos en los que no se le veía.

Cristiano Ronaldo [3]: Tras los brotes verdes contra Uzbekistán, el astro de Madeira volvió a mostrar su peor cara, sin poder conectar con sus compañeros ni con la pelota en el área. Ni una ocasión.

Sustituciones

Diogo Dalot [6]: El lateral del Manchester United mejoró las prestaciones defensivas de Joao Cancelo, y eso que Luis Díaz le encaró más a él que al culé.

Joao Neves [4]: No se notó su entrada en la segunda parte y Portugal siguió corriendo detrás del balón.

Samú Costa [6]: Primeros minutos en el Mundial para el jugador del Mallorca aportando el trabajo defensivo que pocos conocen como él.

Rafael Leao [6]: Desequilibró por banda izquierda pero le faltó acertar a la hora de decidir qué hacer después con la pelota. Aun así, rozó el gol del triunfo.

Matheus Nunes [-]: Salió al campo en el descuento.