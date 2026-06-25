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Cristiano Ronaldo, uno más para la seguridad de EE.UU: sus caras cuando se tiene que quitar hasta el reloj

Cristiano Ronaldo, uno más para la seguridad de EE.UU
Cristiano Ronaldo pasa el arco de seguridad antes de subir al avión. Redes Sociales
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Cristiano Ronaldo ha protagonizado una de las imágenes virales de este Mundial. EE.UU está demostrado que la seguridad es igual para todos, ya seas futbolista o aficionado. El delantero portugués tuvo que pasar el arco de seguridad como un ciudadano más, hasta el punto de que se tuvo que quitar todas sus pertenencias. Las caras que ponía el ex del Real Madrid lo decían todo y es que pocas veces CR7 habrá tenido que pasar un arco de seguridad a la entrada o salida de un aeropuerto. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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