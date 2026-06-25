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La selección alemana se enfrenta a estrictos controles de seguridad en Estados Unidos antes de enfrentarse a Ecuador

La selección alemana se enfrenta a estrictos controles de seguridad antes de enfrentarse a Ecuador
Wirtz y el resto de la selección alemana se enfrentan a estrictos controles de seguridad antes de enfrentarse a Ecuador. AP
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La selección alemana y su cuerpo técnico se han enfrentado a otra ronda de estrictos controles de seguridad al abandonar su campamento base para el Mundial en Winston-Salem, Carolina del Norte, este miércoles.

En el vídeo superior se puede observar al personal de seguridad del aeropuerto revisando las pertenencias de los jugadores en la pista del Aeropuerto Smith Reynolds. La selección alemana se dirigía a Nueva Jersey para enfrentarse a Ecuador en su último partido del Grupo E.

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El equipo de Julian Nagelsmann comenzó su andadura con una impresionante victoria por 7-1 sobre Curazao y, posteriormente, venció a Costa de Marfil por 2-1. Alemania ya está clasificada para la fase eliminatoria; Ecuador, en cambio, necesita ganar para tener alguna posibilidad de avanzar a dieciseisavos de final.

Neuer en los estrictos controles de seguridad en el aeropuerto
Neuer en los estrictos controles de seguridad en el aeropuerto. AP
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