Fran Duarte Madrid, 25 JUN 2026 - 12:53h.

Los estrictos controles de seguridad en los aeropuertos de EE.UU vuelven a ser noticia por lo que ha pasado con la selección alemana antes de su último partido contra Ecuador

El incómodo bloqueo al hijo de Neymar, Davi Lucca, de dos guardias que no lo reconocieron

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La selección alemana y su cuerpo técnico se han enfrentado a otra ronda de estrictos controles de seguridad al abandonar su campamento base para el Mundial en Winston-Salem, Carolina del Norte, este miércoles.

En el vídeo superior se puede observar al personal de seguridad del aeropuerto revisando las pertenencias de los jugadores en la pista del Aeropuerto Smith Reynolds. La selección alemana se dirigía a Nueva Jersey para enfrentarse a Ecuador en su último partido del Grupo E.

El equipo de Julian Nagelsmann comenzó su andadura con una impresionante victoria por 7-1 sobre Curazao y, posteriormente, venció a Costa de Marfil por 2-1. Alemania ya está clasificada para la fase eliminatoria; Ecuador, en cambio, necesita ganar para tener alguna posibilidad de avanzar a dieciseisavos de final.