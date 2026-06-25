Redacción ElDesmarque Madrid, 25 JUN 2026 - 12:32h.

ActionNetwork.com ha examinado el canto de los himnos nacionales de las 48 naciones participantes en el Mundial 2026, mediante software de aislamiento vocal y detección de tono

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El Mundial 2026 ya tiene un campeón... al menos en lo que respecta a los himnos nacionales. Un análisis elaborado por ActionNetwork.com ha puesto bajo la lupa a las 48 selecciones participantes para descubrir qué afición y qué jugadores entonan mejor su himno antes de los partidos. Mediante software de aislamiento vocal y detección de tono, el estudio ha evaluado aspectos como la afinación, la participación y la estabilidad de las notas. El resultado deja varias sorpresas: Japón lidera con autoridad el ranking de las aficiones más afinadas, mientras que Argentina, España y Ecuador aparecen en la parte baja de la clasificación.

Metodología y declaración del portavoz de ActionNetwork.com

"Se analizó el canto de los himnos nacionales de las 48 naciones en el Mundial 2026 mediante software de aislamiento vocal y detección de tono, lo que arrojo una puntuación combinada para cada nación basada en cuatro componentes: la precisión con la que alcanzaron las notas correctas (precisión tonal), la proporción del himno que cantaron activamente (participación), si su canto presento variedad melódica genuina (riqueza melódica) y con que firmeza sostuvieron las notas (estabilidad tonal)", explica el portavoz de ActionNetwork.com.

Además, el análisis es independiente de referencia externa: las naciones no se evalúan con respecto a una partitura o un estándar tonal externo. La precisión tonal se mide en relación con la propia afinación del público; si aficionados y jugadores cantan ligeramente por encima o por debajo del tono como grupo, no se les penaliza por ello. Solo cuenta la imprecisión respecto a si mismos.

Las aficiones más afinadas

Japón encabezó el clasificatorio como la nación más afinada, con una puntuación compuesta de 0,784. Los aficionados y jugadores japoneses combinaron la mayor precisión tonal del Grupo 1, con un 79,2%, junto con el mayor índice de participación del Grupo 1, con un 82% - los cantantes más precisos y más activos entre las naciones del primer grupo. Japón también obtuvo la puntuación máxima en estabilidad tonal y encabezó el clasificatorio en todas las variantes del análisis.

Curazao quedó en segundo lugar con una puntuación de 0,670, combinando una sólida precisión tonal (83,1%) con un índice de participación del 56% y la puntuación máxima en estabilidad tonal. Irán se ubicó tercero en el clasificatorio general, pero registro la mayor precisión tonal de todo el análisis, con un 92,9%: sus aficionados y jugadores alcanzaron las notas correctas con mayor exactitud que cualquier otra afición en el torneo, a pesar de un índice de participación de apenas el 39%.

Estados Unidos y Sudáfrica (9o y 10o lugar, respectivamente) fueron el gran ejemplo de entrega del torneo: ambas naciones registraron índices de participación del 87% - el más alto entre las 48 naciones, lo que significa que sus aficionados y jugadores cantaron una mayor proporción del himno que cualquier otra selección. Suiza (11o lugar) fue el ejemplo más llamativo de la disyuntiva entre precisión y participación: una precisión tonal del 87,4% - la segunda más alta del análisis - quedó opacada por un índice de participación de apenas el 35%, lo que dejó una parte considerable del himno sin cantar.

Las aficiones menos afinadas

Ecuador ocupa el ultimo lugar entre las 48 naciones, con una puntuación de 0,130 - la más baja de todo el análisis -, convirtiéndose en la afición menos afinada del Mundial 2026. Tanto la precisión tonal (57,8%) como la participación (22%) se encuentran entre los valores más bajos registrados en el conjunto de las 48 naciones.

España (45o lugar, puntuación de 0,219) se vio lastrada por un índice de participación de apenas el 20%, combinado con la segunda puntuación más baja en estabilidad tonal del análisis (0,76). Cabe señalar que el himno nacional de España, la Marcha Real, no tiene letra oficial; sin embargo, el análisis mide el tono y la actividad vocal independientemente de si se cantan palabras, por lo que cualquier tarareo, entonación rítmica o participación melódica del público queda registrada y puntuada.

Argentina (46o lugar, puntuación de 0,212) registró la puntuación más baja en estabilidad tonal de las 48 naciones (0,73), con un índice de participación del 41% insuficiente para compensar su escasa precisión. Panamá (47o lugar, 0,210) y Colombia (44o lugar, 0,237) completaron el grupo, ambas con índices de participación por debajo del 25% y cifras de precisión tonal inferiores a la media del conjunto - con Colombia registrando además la precisión tonal más baja de todo el análisis, un 52,7%.