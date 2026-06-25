Juan Pérez 25 JUN 2026 - 10:44h.

El jugador de Brasil lo llamó para un abrazo tras el Brasil - Escocia, pero la seguridad creía que era un aficionado más

Los posibles cruces del del Mundial 2026 tras el inicio de la tercera jornada

Compartir







El debut de Neymar en este Mundial 2026 ante Escocia corrobora la cuarta Copa del Mundo para el jugador brasileño en un momento que no va a olvidar en la vida. Desde las lágrimas de su convocatoria cuando nadie lo esperaba a la mirada al cielo en el minuto 75 justo antes de saltar al campo, parte del legado de su carrera apareció de golpe en un cuadro único que dejó una curiosidad al cierre, una reunión familiar con un bloqueo inesperado por parte de la seguridad a su hijo Davi Lucca.

El cuarto de hora de Neymar sobre el Miami Gardens es la definición de toda una carrera, y por eso el aspecto familiar es tan importante después de una última etapa complicada donde sumaba casi tres años sin jugar con Brasil. Las lesiones, las dudas y los años de dolor han estado presentes en una era donde el '10' de La Canarinha ha estado en un segundo plano, y por eso el reconocimiento de la grada pasa por una conexión familiar.

PUEDE INTERESARTE Vinicius demuestra lo que vale y manda un mensaje al Real Madrid con su renovación

Al final del partido una de sus búsquedas iniciales es abrazar a su hijo Davi Lucca, de 14 años, pero el momento deja una imagen simpática con solución instantánea. A pesar de que Neymar lo señala directamente a distancia para que le dejen pasar, hay dos guardias de seguridad que no le permiten el paso por estar de espaldas al brasileño, y dejan un clip simpático a ojos del mundo antes del sentido abrazo.

PUEDE INTERESARTE En vídeo: la emotiva sorpresa de la selección argentina a Leo Messi por su cumpleaños

Ese plus de ternura se multiplica con el resto de su familia, porque el actual delantero del Santos también se acercó a sus hijas, mucho más pequeñas, para guardar ese momento con ellas.

PUEDE INTERESARTE Qué selecciones evitaría España ahora mismo hasta la final del Mundial y los cocos que se le avecinan

Tan icónico es el momento que en la previa ya parecía tener un impacto inicial cuando una de las pequeñas de Neymar dejó un gesto único, el de la celebración de su padre. Cuando él buscó a su familia en la grada durante el calentamiento, ella reaccionó con total admiración y con un guiño simpático que deja entrever el cariño.