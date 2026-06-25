La emotiva sorpresa de la selección argentina a Leo Messi por su cumpleaños

Fran Duarte Madrid, 25 JUN 2026 - 09:38h.

Los compañeros de selección de Leo Messi han sorprendido al astro argentino con camisetas personalizadas para celebrar su cumpleaños

Los dos goles de Leo Messi que le colocan como máximo goleador de los Mundiales, la reacción de Klose y una pancarta viral

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