En vídeo: la emotiva sorpresa de la selección argentina a Leo Messi por su cumpleaños
Los compañeros de selección de Leo Messi han sorprendido al astro argentino con camisetas personalizadas para celebrar su cumpleaños
Los dos goles de Leo Messi que le colocan como máximo goleador de los Mundiales, la reacción de Klose y una pancarta viral
Cuatro años después de conquistar su primer Mundial, Leo Messi quiere seguir haciendo historia. Con dos partidos en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá ya se ha convertido en el máximo goleador histórico de los mundiales, superando a Klose y elevando su leyenda aún más. El astro argentino ha demostrado en estos dos primeros partidos que sigue siendo el mejor del mundo sin importar la edad que tenga. Y precisamente ha celebrado sus 39 años concentrado con Argentina en este Mundial 2026. Un cumpleaños muy especial, después de romper varios récords, que sus compañeros han querido celebrar de una manera diferente y con una sorpresa que ha maravillado a Lionel. En el vídeo superior puedes ver el momento de la sorpresa de sus compañeros argentinos a Messi y cómo celebraron su cumpleaños.