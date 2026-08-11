Celia Pérez 11 AGO 2026 - 21:47h.

El lateral acapara los focos en los últimos días

Chema Aragón engaña a todos y Julen Agirrezabala se va del Athletic: un giro radical

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El mercado de fichajes entra en un recta decisiva con el inicio de temporada a la vuelta de la esquina. Los equipos aceleran para tratar de terminar de perfilar sus plantillas y en este sentido hay un hombre que está acaparando los focos en los últimos días. Se trata de Jorge Salinas, el futbolista del Racing de Santander que está en el radar de Barcelona y Atlético de Madrid. El lateral zurdo de 19 años es una de las grandes figuras del conjunto cántabro y muchos equipos tienen puestos sus ojos en él, aunque la postura de su club es bastante clara.

El propio Chema Aragón, director deportivo del Racing, ha dejado muy claro al ser preguntado por el jugador que quien quiera llevárselo tendrá que abonar los 16 millones de euros de su cláusula de rescisión. "No os voy a contar nada nuevo. Somos un club en eso implacable. Vamos a pedir la cláusula a todos los jugadores y bueno lo mismo es otro el que sale en vez de Salinas o Gustavo. Es que nunca se sabe", señaló en rueda de prensa.

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De hecho, aclara que algo menos le han ofrecido ya y que la respuesta del club ha sido clara. "14 ya me han ofrecido y hemos dicho que no", aseguró, advirtiendo que "os digo hoy no se vende nada más que en 16. Mañana si podemos el 16,1 porque cuando más se acerca el final del mercado más exigente vamos a ser".

El interés en algún jugador del Atlético

"Podría ser, pero que no va a tener nada que ver una película con la otra. Son protagonistas distintos en todo caso y precios totalmente distintos. No vamos a mezclar una cosa con la otra. Si la pregunta es si van a deducir el precio de Salinas, en este caso el Atlético de Madrid con jugadores, el interés del Real Racing Club no es ni más ni menos que contar con Salinas el 2 de septiembre. Vamos a ponerle al pobre Jorge todos los obstáculos posibles para su salida. La única manera para que se vaya es que traigan el dinero", apuntó.