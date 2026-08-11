Qué cantidad deja Julen Agirrezabala en el Athletic con su traspaso al Racing

Celia Pérez 11 AGO 2026 - 19:34h.

Este lunes ambos clubes hicieron oficial la operación

Lío entre Athletic y Osasuna por un canterano rojillo: el contrato que divide a ambos y deberá resolver la RFEF

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Desde este lunes Julen Agirrezabala ya tiene nuevo equipo. Athletic Club y Racing de Santander hicieron oficial el traspaso del guardameta, que abandona la disciplina bilbaína para emprender una nueva aventura de la mano del club cántabro en Primera división. Tras su vuelta de estar cedido en el Valencia, en Ibaigane le buscaban una salida que han encontrado en el recién ascendido y que pone punto y final a su etapa en San Mamés.

De esta forma, Agirrezabala llega a El Sardinero firmando un contrato para las próxima cinco temporadas, hasta junio de 2031, y con unas cifras que ha dado a conocer el diario Marca. A pesar de que Chema Aragón quiso jugar al despiste con su fichaje y que tanto Celta como Dépor han estado atentos a su situación, no son pocos los que se preguntan cuánto ha costado definitivamente el traspaso del jugador.

Pues bien, su salida deja en las arcas del Athletic Club alrededor de cinco millones de euros, además de que el club se reserva un derecho de tanteo y unos ingresos futuro por rendimiento o una posible venta.

Con 48 partidos en Primera división y 13 en la Europa League, Julen Agirrezabala afronta ahora una nueva etapa en el Racing de Santander. El club cántabro acaba de ascender a Primera división y tenía marcada la llegada del meta vasco como primordial. Nacido en Rentería (Guipúzcoa) el 26 de diciembre de 2000, comenzó a jugar al fútbol en el Touring KE de su localidad natal y posteriormente militó en el Antiguoko KE de San Sebastián.

El portero se incorporó a las filas del fútbol base del Athletic Club en 2018 y tres años más tarde debutó con el primer equipo, hasta acumular 65 encuentros oficiales y conquistar una Copa del Rey. La temporada pasada, Agirrezebala jugó en el Valencia CF cedido por el club bilbaíno, y disputó 18 partidos de Liga y uno en la Copa del Rey, ya que una lesión le impidió participar en la segunda fase de la temporada.