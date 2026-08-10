El Athletic confirma la salida de Julen Agirrezabala: su contrato con el Racing

Celia Pérez 10 AGO 2026 - 21:10h.

El club bilbaíno por fin encuentra una salida al guardameta

Chema Aragón engaña a todos y Julen Agirrezabala se va del Athletic: un giro radical

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Ya es oficial: se terminó el 'culebrón Julen Agirrezabala' en el Athletic Club. Tras todo un verano buscándole salida, con el Racing de Santander despistando con su fichaje, el guardameta pondrá finalmente rumbo al cuadro cántabro, finalizando así su vinculación con el club bilbaíno. Tras su periodo de cesión en el Valencia, el joven guardameta regresó al Athletic para volver a buscar una salida, ahora ya definitiva.

Tanto Celta como Dépor han estado atentos a su situación, aunque ha sido finalmente el Racing de Santander, de la mano de Chema Aragón, el que ha conseguido hacerse con sus servicios. De esta forma, Agirrezabala llega a El Sardinero firmando un contrato para las próxima cinco temporadas, hasta junio de 2031.

Así ha confirmado el Athletic la salida de Julen Agirrezabala

"El Athletic Club y el Real Racing Club han llegado a un acuerdo para el traspaso del guardameta Julen Agirrezabala a la entidad santanderina. Ibaigane ingresa una cantidad por la transferencia del portero de 25 años y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo.

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Julen Agirrezabala (25 años) llegó en edad juvenil desde el Antiguoko KE y ha logrado escribir su propia historia en el Athletic, hasta el punto de convertirse en protagonista en la Copa que ganó a las órdenes de Ernesto Valverde, en la que resultó decisivo en la tanda de penaltis de la final. Un torneo en el que también brilló con Marcelino García Toral, el técnico que le hizo debutar como león, y con el que había alcanzado las semifinales ante el Valencia CF después de noquear en casa a Real Madrid y FC Barcelona.

El meta guipuzcoano deja el Athletic Club con 65 partidos oficiales después de que la última temporada haya estado cedido en el Valencia CF y en la que sólo abandonó la titularidad por una lesión de la que ya se encuentra recuperado. Julen Agirrezabala, subcampeón de Europa Sub-21, se ha mostrado como un guardameta sobrio, decidido y un magnífico futbolista de equipo. Una joya más en la portería de la prolífica escuela de Lezama.

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La entidad rojiblanca quiere agradecer al jugador su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional".