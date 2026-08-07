Pablo Sánchez 07 AGO 2026 - 11:29h.

El Racing reconoce el interés en Julen Agirrezabala y señala las condiciones del Athletic: "Inviable"

Sin fichajes hasta la fecha y con la duda sobre el futuro del central

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Cada vez falta menos para que el nuevo Athletic de Edin Terzic eche a rodar en competición oficial. El técnico alemán sigue engrosando la maquinaria en una pretemporada cargada de tareas desde el césped y en las oficinas. El cambio en el banquillo vino acompañado de multitud de salidas, sobre todo desde el filial, para aligerar plantilla. Los rumores sobre el futuro de algunas piezas clave siguen en el aire hasta el cierre de una ventana estival que no ha traído, de momento, nuevas caras al vestuario de San Mamés.

Ante este panorama, Edin Terzic ya tiene una idea bastante amplia de cuál será el once habitual que actuará cada jornada para defender los intereses del Athletic. Una alineación que apenas incluirá novedades con respecto a la de la temporada pasada, teniendo en cuenta que la mayoría de los pesos pesados siguen en la plantilla. Aún falta por saber con certeza qué sucederá con el futuro de Aymeric Laporte ante el interés del Barça, pero todo apunta a que no habrá sobresaltos de última hora.

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Así las cosas, Unai Simón seguirá bajo palos tras convertirse en el portero más fiable del Mundial. En defensa, todo apunta a que Areso y Yuri ocuparán las bandas junto a Laporte y Yeray en el centro con más frecuencia. La medular sería para Ruiz de Galarreta y Jauregizar con Oihan Sancet algo más adelantado. En las bandas volverían a jugar de forma habitual tanto Iñaki como Nico Willians con Gorka Guruzera en punta de lanza.

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El posible once ideal de Edin Terzic en el Athletic 26/27

Este podría ser el XI habitual del nuevo Athletic de Edin Terzic para la temporada que se avecina: Unai Simón; Areso, Yeray, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams y Gorka Guruzeta