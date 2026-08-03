Celia Pérez 03 AGO 2026 - 09:19h.

El club eleva el precio de salida y aleja a sus pretendientes

Edin Terzic agradece la ayuda de Iñaki Williams por la lesión de última hora en el Athletic: "No queríamos correr riesgos"

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Mientras el Athletic Club sigue adelante con una pretemporada en la que de momento sigue cogiendo forma para la campaña que se avecina, el mercado de fichajes sigue más vivo que nunca. Hace tan solo un día que el club anunció de forma oficial la salida de Mikel Vesga, que se marcha traspasado a la UD Almería poniendo fin a más de una década en el conjunto bilbaíno, además de estar muy pendiente de situaciones como la de Aymeric Laporte. El central ha firmado un gran torneo que ha provocado que su nombre se convierta en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, despertando el interés del FC Barcelona en él para reforzar la defensa de Hansi Flick.

Un verano más, el club culé vuelve a la carga por un futbolista rojiblanco y a pesar de que parece difícil que vaya a cambiar de aires, desde la Ciudad Condal se hacen eco de los movimientos, y que en su momento ya pasó con con Nico Williams. En cualquier caso, la operación se antoja complicada. El Athletic no tiene ninguna intención de deshacerse de su central en este mercado de verano.

Una situación que obligaría al Barcelona a negociar con el Athletic por un traspaso y la cifra en tal caso no sería baja. Según cuenta el diario AS, la postura del cuadro zurigorri es clara: 80 millones de euros. Es el precio de salida para hacerse con los servicios del defensa.

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El club bilbaíno hizo un gran esfuerzo para conseguir el regreso a casa del internacional español el año pasado y no está dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Con contrato hasta junio de 2028, Edin Terzic le considera todo un fijo en el once y no tiene intención de aprobar ninguna operación que suponga decirle adiós este año.