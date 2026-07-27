Celia Pérez 27 JUL 2026 - 11:42h.

El centrocampista no entra en los planes de Terzic

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Mientras el Athletic Club sigue adelante con la pretemporada, en que de momento ha firmado cuatro amistosos saldados con tres victorias y el empate de este sábado frente al Eibar, el mercado de fichajes sigue más vivo que nunca. Y ahí uno de los nombres que está teniendo protagonismo en los últimos días es el de Mikel Vesga. El centrocampista está en la rampa de salida, y todo apunta que su futuro está lejos del club bilbaíno.

Entre sus pretendientes ha sonado el interés del PAOK de Salónica, qunue el conjunto griego acabó decantándose por Baptiste Santamaria, pero también el Mallorca y algo más tarde el Almería. Parece que los pretendientes no le van a faltar y ahora, según cuenta el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, también cuenta con una propuesta del fútbol saudí.

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De hecho, ahora mismo la situación del jugador es la siguiente: cuenta con una propuesta del Mallorca en la mesa desde hace días que gustaba al futbolista, tiene el interés del Almería, pero sin propuesta formal, y ahora se añade una propuesta del fútbol saudí con la entrada del Al Faisaly.

De esta forma, el mediocentro cuenta con bastantes opciones para poner fin a 12 años en el Athletic, desde que llegó al filial procedente del Alavés, para buscar los minutos de los que no iba a disponer en el conjunto zurigorri. Es consciente de que no entra en los planes de Edin Terzic y busca la mejor salida en este mercado de fichajes de verano.

Mikel Vesga no es el único en la rampa de salida

Por una situación similar a la de Vesga pasa Julen Agirrezabala, cuya cesión en el Valencia no fructificó y el equipo che no se decantó finalmente por ejercer su opción de compra. Al igual que el mediocentro, el portero no han participado en ninguno de los amistosos de pretemporada y no entra en los planes. Tampoco ha contado nada Unai Vencedor, que también ha vuelto al Athletic después de una cesión en la capital del Turia, en este caso en el Levante, con un año aún de contrato por delante. El último de estos cuatro nombres es el de Andoni Gorosabel, que no ha participado por lesión en la pretemporada y por el que se ha interesado el Valencia dada su situación