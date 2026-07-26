Cinco lecciones de un partido para olvidar: Gritos contra Corberán y Lim, dos expulsados, Gorosábel de lateral y una pincelada para la esperanza

Los fichajes responden, pero se necesitan más

Uno por uno del Valencia CF en la derrota ante un CD Castellón que saca las costuras a los de Corberán (1-2)

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ValenciaEl Castellón ganó este sábado al Valencia gracias a los goles de Raúl Sánchez y Adam Jakobsen en una segunda parte en la que fue muy superior al equipo de Carlos Corberán, al que el público pidió la dimisión, en un amistoso que maquilló Aliou Dieng y que acabó lleno de tensión, con las expulsiones de Sadiq Umar y Dani Raba. Partido para olvidar por lo futbolístico pero con bastantes cosas para analizar y mejorar de cara al futuro. El equipo, en especial en la segunda mitad, mostró que todavía está lejos de ser un grupo que compita con garantías de luchar por Europa esta campaña. Faltan fichajes y que los que están den más nivel. En ElDesmarque analizamos algunos nombres propios

Corberán dimisión, Peter Lim vete ya y los expulsados

En cuanto el Valencia CF se puso 0-2 un grupo de los espectadores presentes en el Antonio Puchades cantaron ya Corberán dimisión y Peter Lim. Es pretemporada, 25 de julio y el técnico comienza con un sector de la afición en contra y eso puede generar un ambiente irrespirable en Mestalla. La decisión de Singapur fue firme con el técnico de Cheste al que la grada no le pasa ni una. Dependerá, como siempre, de los resultados.

No sé si esa tensión en la grada es lo que calentó el choque pero tras el 0-2 provocó el cántico de “Corberán, dimisión” y “Peter, vete ya” de unos pocos aficionados al ver la inoperante versión de su equipo, desembocó en Sadiq, que fue expulsado por propinar una patada sin el balón en juego a Barri, que le dio un balonazo después de que el nigeriano cometiera una falta que protestó todo el banquillo castellonense. Y, aunque en el 87, Dieng marcó un gran gol por la escuadra asistido por Dani Raba para maquillar el resultado con un 1-2 en un partido que acabó con otra expulsión, la de Raba, que se enzarzó con Juanjo Nieto después de que el futbolista le propinara un cabezazo y que también fue expulsado.

De Haas, Guido, Sato y Guerra los que mueven al VCF

Lo mejor de la primera parte (y del Valencia CF) fue ver como este equipo late bajo un sistema innegociable de 1-4-2-3-1 en el que Guido, Ryonosuke Sato y Javi Guerra son los que ponen la chispa y la magia. Junto a Justin De Haas, siempre correcto, son necesariamente la columna vertebral a la que ha de acogerse Carlos Corberán para el futuro.

¿Quién dijo que Aliou Dieng no es futbolista?

Dieng es algo más que un tanque. El futbolista llegó como un stopper, precedido por un runrún en redes de que no sabía jugar al fútbol. Sin embargo, sin ser un virtuoso en ataque, sabe posicionarse y jugar hacia adelante cuando se precisa. Ante el Castellón sólo un paradón del meta blanquinegro le impidió lograr un doblete. Después, en el 86 marcó un golazo desde la frontal tras asistencia de Dani Raba.

Drama en el lateral derecho: ¿Gorosábel?

De inicio salió Amos Wanjala, un central del filial ante la lesión y la falta de futbolistas para esa demarcación. La situación es grave cuando queda menos de un mes para comenzar LALIGA. A Corberán le faltan uno, mínimo, pero no es descabellado pensar en dos. Uno podría ser Mikelbrencis que, además, es sub 23. El otro podría ser Andoni Gorosabel, lateral derecho que está de salida del Athletic y que, según el periodista Germán Muñoz, está en la agenda

Ugrinic tiene que dar mucho más

Guido es intocable, pero busca compañero. De momento está jugando Filip Ugrinic, que además es el lanzador de los córners. Formando el pivote que escolta a Javi Guerra, el suizo es el encargado de los saques de esquina y de poner el balón en juego en las jugadas a balón parado. Ugrinic ha empezado la pretemporada ocupando mucho espacio pero siendo todavía poco decisivo en los números (asistencias y goles). Es su gran debe. Se espera mucho más que él