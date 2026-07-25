David Torres 25 JUL 2026 - 21:54h.

Primeros gritos contra el técnico y Peter Lim y tres expulsados: Sadiq, Raba y Juanjo Nieto

Valencia CF - CD Castellón: Corberán sale con Javi Guerra, Ryonosuke Sato y Hugo Duro

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ValenciaEl Valencia CF cayó derrotado en el tercer partido de pretemporada ante el CD Castellón (1-2) en un encuentro en el que el equipo castellonense fue mucho mejor en la segunda parte tras los cambios. Tras llegar al descanso con el empate inicial, los de Pablo Hernández fueron mejores en la segunda mitad y se llevaron el triunfo como en la pretemporada del año pasado.

En el minuto 48, Raúl Sánchez adelantaba al Castellón tras una buena jugada trenzada por la izquierda. En el 60, Jakobsen aprovechaba un buen pase filtrado para lograr el 0-2. A partir de ahí se escucharon los primeros gritos pidiendo la dimisión de Carlos Corberán y la marcha de Peter Lim. Con 0-2 fue expulsado Sadiq y el Valencia, ya a la desesperada, acortó distancias gracias a un gran gol de Aliou Dieng. En definitiva, el primer test serio (el Castellón sale como candidato al ascenso a Primera) se le vieron las costuras a los de Corberán.

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Uno por uno del Valencia CF

Vicent Abril (5): Fue el único que jugó todo el partido. En el primer gol y en el segundo estaba vendido. Luego tuvo varias intervenciones de mucho mérito.

Wanjala (6): Corberán está desesperado. Utiliza un central del filial como lateral derecho tras la lesión de Rubo Iranzo. Cumplió sin alardes

César Tárrega (5): Expeditivo y sin complicaciones, todavía está lejos de su mejor momento.

Justin De Haas (5): Sacó sin apuros el trabajo que tuvo. El Castellón sólo tiró fuera del área.

Jesús Vázquez (6): Apareció menos que el día del Eldense.

Guido Rodríguez (8): Va cogiendo el tono y haciendo lo que se le pide: que el Valencia CF dance a su son. Fue el mejor en la primera mitad.

Ugrinic (5): Se espera más del suizo, todavía muy pesado en esta pretemporada

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Luis Rioja (6): Jugó por la banda derecha, pero su mejor opción llegó por la izquierda. Poco ayudado por el lateral, le costó aparecer, pero lo hizo.

Ryonosuke Sato (6): De nuevo el más activo en ataque. De sus botas nacieron las mejores acciones en los primeros minutos. Trató de asociarse pero el CD Castellón le tapó bien

Javi Guerra (6): Con libertad tras el punta protagoniza esas carreras con profundidad rompiendo líneas que tanto peligro generan.

Hugo Duro (5): El madrileño apenas tocó dos balones. La opción más clara fue en el 42, pero el meta Matthis se adelantó y le impidió rematar.

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También jugaron en la segunda mitad

Rodrigo Gamón (4): No estuvo bien en el gol de Raúl Sánchez

Íker Córdoba (4): No tuvo un buen día. Tuvo una gran ocasión para marcar pero su remate de cabeza se fue fuera por poco cuando tenía una buena posición

Diakhaby (4): Se nota la inactividad. No se enteró en los goles

Gayà (5): Subió por su banda poco. Filtró un par de buenos pases para Sadiq. Poco más

Otorbi (4): Lo intentó sin suerte

Pepelu (5): Recibió un fuerte golpe. Estuvo gris como todo el equipo en la segunda mitad.

Golazo de Dieng y Sadiq y Raba expulsados

Aliou Dieng (8): Confirmando que el futbolista es algo más que un stopper, tuvo una gran ocasión para marcar en el 50. Pero el portero se la sacó bien. De lo mejor en una mala segunda parte. Marcó un gran gol en el 86. Sin pararla, desde la frontal la clavó en la escuadra.

André Almeida (6): El portugués apareció con calidad en varias ocasiones. De sus botas nació el poco juego ofensivo de los che en esta segunda mitad.

Raba (5): Mucho menos activo que ante el Eldense. Apenas apareció, pero cuando lo hizo dio la asistencia a Dieng del 1-2. Expulsado tras rebotarse después de una dura entrada de Juanjo Nieto, que también acabó expulsado.

Sadiq (4): Nada más salir tuvo una gran oportunidad. Hizo todo lo complicado y falló cuando tenía que empujarla. Después cayó varias veces en fuera de juego. Estaba bien pero en el 85 fue expulsado. Primero vio la amarilla por una entrada fea a destiempo y la segunda por protestar y luego encararse tras recibir un golpe.