David Torres 25 JUL 2026 - 19:20h.

Foulquier y Rubo Iranzo, las bajas

Cómo y dónde ver el Valencia CF - CD Castellón, que empieza a ser un clásico estival

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ValenciaEl Valencia CF recibe este sábado en el estadio Antonio Puchades de su ciudad deportiva en Paterna al Castellón de Segunda División en un clásico del fútbol valenciano en cada pretemporada en el que tratará de dar continuidad a las buenas sensaciones experimentadas ante el Eldense el pasado miércoles.

El equipo de Carlos Corberán, que recibe a su amigo Pablo Hernández, llega después de sumar su primera victoria de la pretemporada ante el Eldense en una primera parte en la que mostró una gran efectividad y en la que marcó los tres goles del partido, que salieron de las botas del japonés Ryunosuke Sato, Jesús Vázquez y Dani Raba.

El partido, que se disputará a las 20 horas, también servirá para que jugadores como Mouctar Diakhaby, que regresó siete meses después de su lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, o canteranos como Rodrigo Gamón o David Otorbi sumen más minutos. Se quedan fuera de la lista por lesión, además de los lesionados de larga duración, Foulquier y Rubo Iranzo, los dos laterales derechos, por lo que Corberán ha llamado a Monferrer del filial para que ayude a Rodrigo Gamón, único lateral puro disponible.

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El once titular del Valencia CF

Para comenzar el partido, Carlos Corberán ha apostado por un once titular con Vicent Abril en la portería; con un central como Wanjala reconvertido en lateral derecho; Tárrega y De Haas estarán en el centro de la zaga y Jesús Vázquez en el costado izquierdo.

En la medular repiten de inicio Guido Rodríguez y Ugrinic dejando las bandas para Luis Rioja y Ryonosuke Sato. Arriba Javi Guerra hará de enganche y Hugo Duro saldrá de inicio.

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Las bajas y el once titular del CD Castellón

Por su parte, el Castellón afronta su segundo amistoso de la pretemporada después de imponerse la pasada semana por 2-0 al CE Sabadell con la intención de incrementar la intensidad del trabajo y medir su nivel ante un rival de superior categoría.

Pablo Hernández sale con Matthys, Sienra, Doué, Suero, Lucas, Pablo, Hamza Bellari, Mellot, Álvaro, Córdoba y Vlak.

Pablo Hernández no podrá contar con el central italiano Fabrizio Brignani, lesionado de gravedad el pasado miércoles del ligamento cruzado anterior de la rodilla, mientras que podría producirse el debut con la camiseta albinegra del atacante angoleño David Nzanza y el extremo Rodrigo Rêgo y Fran Castillo. Además, en las filas castellonenses está el exvalencianista Hamza Bellari.