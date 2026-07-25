David Torres 25 JUL 2026 - 09:01h.

Sigue el drama y el gafe con el lateral derecho del Valencia CF: Ahora cae Rubo Iranzo

El Valencia CF, sólo con las bajas de larga duración y Foulquier ante el Castellón de Pablo Hernández y Bellari

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ValenciaEl Valencia CF recibe al CD Castellón en la ciudad deportiva de Paterna en un clásico del fútbol valenciano en cada pretemporada y lo hace para incrementar la intensidad del trabajo y medir su nivel ante un rival de superior categoría. El conjunto de Mestalla disputó un primer entrenamiento a puerta cerrada ante el Petro de Luanda y perdió y esta misma semana se desquitó con victoria ante el CD Eldense en el despertar de Ryonosuke Sato.

El Valencia CF llega al duelo con las bajas de Copete, Canós y Diego López, de larga duración, y de los dos laterales derechos de la plantilla: Dimitri Foulquier, que sigue al margen del grupo y al que tampoco se le espera antes de septiembre, y Rubo Iranzo, baja por un golpe.

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Faltan por estrenarse en esta pretemporada algunos canteranos, Rivero y Dimitrievski y Arnaut Danjuma. Estos últimos descansaron por cargas de trabajo en el choque anterior..

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El Castellón de Pablo Hernández y Hamza Bellari

La pretemporada sube de nivel ante un CD Castellón que se quedó a las puertas del ascenso a LALIGA. La principal ausencia en el equipo que dirige Pablo Hernández, exjugador del Valencia CF, será Fabrizio Brignani. El central italiano se lesionó de gravedad el pasado miércoles en el ligamento cruzado anterior de la rodilla y deberá pasar por el quirófano, con lo que el eje de la defensa es el puesto con menos posibilidades para el técnico valenciano, al contar solamente con Alberto Jiménez y Agustín Sienra como centrales puros del primer equipo. Ante el Valencia, en el partido que se jugará este sábado a las 20.00 horas, el Castellón podría ver el debut con la camiseta albinegra de los fichajes que faltan por estrenarse: el atacante angoleño David Nzanza y el extremo Rodrigo Rêgo y Fran Castillo. Otras de las incorporaciones como Amir Saipi, Álvaro Martín, Juanjo Nieto, el exvalencianista Hamza Bellari, Jari Vlack e Íñigo Córdoba también dispondrán de minutos. Este será el segundo amistoso de la pretemporada para el conjunto castellonense que la semana pasada se impuso 2-0 al CE Sabadell.

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Cómo y dónde ver el Valencia CF - CD Castellón

El encuentro será ofrecido por los medios oficiales del club (Web y canal de youtube). Además, las cámaras de la televisión autonómica À Punt retransmitirán en directo mañana sábado, 25 de julio, el partido de pretemporada entre el Valencia CF y el CD Castelló (20:00 h), un partido que llega después del enfrentamiento contra el Eldense que ganó por 3 a 0 en la Ciudad Deportiva de Paterna y que también les ofreció À Punt el pasado miércoles. Gol TV también dará el partido completando la parrilla televisiva