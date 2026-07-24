David Torres 24 JUL 2026 - 17:26h.

Sólo quedan en pie Rodrigo Gamón y Mayol del filial

El Valencia activa los contactos con William Mikelbrencis

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Valencia El defensa del Valencia Rubo Iranzo se retiró este viernes del entrenamiento con molestias y, a falta de saber el alcance de su lesión, deja al club valencianista sin lateral derecho. Sigue el gafe y el drama del club que ha reactivado la opción de Mikelbrencis en el costado derecho ante la falta total de efectivos. Con Foulquier en el dique seco hasta septiembre y Thierry y Saravia fuera del club, a día de hoy a Corberán le queda el lateral del filial Rodrigo Gamón y Aarón Mayol, también de menos de 20 años. El primero de ellos ha apuntado detalles de calidad en el primer amistoso ante el Eldense pero, lógicamente, no aplaca la situación de extrema gravedad en ese costado.

Todo cuesta abajo desde que Meunier dejó tirado al Valencia CF

Desde que Meunier diera la espantada y dejara tirado al Valencia CF, que luego llegó tarde a por Andrés García, todo ha ido cuesta abajo y sin frenos. A Corberán le quedaba Rubo Iranzo y ahora, ni eso. Según pudo confirmar ElDesmarque, Iranzo se retiró de la sesión matutina después de sufrir un fuerte golpe y lo más probable es que no pueda jugar en el amistoso de este sábado contra el Castellón en el que, en ese caso, estaría solo el jugador del filial Rodrigo Gamón para ocupar dicha demarcación. La idea, no obstante, es que pudiera entrar en la convocatoria para viajar al segundo stage de pretemporada en tierras inglesas. La baja de Iranzo, que no ha tenido la confianza de Corberán este año y que podría salir cedido, ha agravado la situación del club.

Tras la finalización del contrato y no renovación de Thierry Rendall, la lesión de Dimitri Foulquier y el fichaje fallido del belga Thomas Meunier, que dejó al club valencianista con todo acordado para marcharse al Sunderland, el Valencia continúa con un problema en el lateral derecho que se agranda con las molestias de Rubo.