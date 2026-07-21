Quiénes son Mayol y Rodrigo Gamón, los dos laterales derechos de Corberán ante la falta de fichajes

Rubo Iranzo, de momento no ha debutado y apunta a salir

Quiénes son los nueve canteranos que se ha llevado Corberán a la pretemporada del Valencia CF y sus opciones de futuro

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ValenciaEl Valencia CF terminó este sábado el primer stage de la pretemporada 26-27 jugando el primer amistoso ante el Petro de Luanda. El choque, además de servir para que se estrenaran los fichajes y el equipo empezara a rodarse, también fue útil para conocer cómo puede sortear Carlos Corberán la falta de laterales derechos en la plantilla. Teóricamente estaba predestinado a jugar Rubo Iranzo, pero por gestión de cargas, fueron dos chavales de los nueve canteranos presentes las alternativas que le quedan al técnico de Cheste y echó mano de ellas. Se trata de Aarón Mayol y de Rodrigo Gamón. En ElDesmarque analizamos quiénes son estos dos jugadores que, mientras no se recuperen Foulquier y Rubo Iranzo, que apunta a salir cedido, o llegue un fichaje, son los llamados a ser titulares con el Valencia CF antes de lo previsto.

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Aarón Mayol, el pivote que Corberán ve de lateral derecho

Su caso es curioso, con 18 años, Aarón Mayol se ha consolidado como una de las irrupciones más prometedoras de la Academia del Valencia CF. El mediocentro valenciano, incorporado al club en 2025 desde el Levante, completó una brillante temporada entre el Juvenil A, con el que conquistó la División de Honor, y el Valencia Mestalla, donde disputó ocho partidos en el tramo final del curso, siendo titular en seis de ellos y ganándose la renovación hasta 2029.

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Aunque su posición natural es la de mediocentro, Mayol destaca por su capacidad física, su inteligencia táctica y su buen trato de balón, cualidades que han llamado la atención de Carlos Corberán desde su llegada al club. El técnico ya lo utilizó como lateral derecho en varios entrenamiento y durante la actual pretemporada ha vuelto a confiar en él en esa demarcación, incluida su participación en el primer amistoso del verano, aprovechando su capacidad para interpretar el juego, su despliegue y su fiabilidad defensiva. Su crecimiento ha sido meteórico y en Paterna lo han consideran un futbolista con un enorme margen de progresión, de ahí su renovación. La versatilidad para rendir tanto en el centro del campo como en el lateral derecho convierte a Mayol en uno de los canteranos con más opciones de seguir teniendo protagonismo a las órdenes de Corberán durante la pretemporada y de llamar a la puerta del primer equipo.

Rodrigo Gamón, el lateral ofensivo que Corberán pescó a última hora

Como Aarón, con solo 18 años, Rodrigo Gamón (Valencia, 2008) se ha convertido en uno de los nombres propios de la cantera del Valencia CF. El lateral derecho ha ido quemando etapas en la Academia hasta asentarse esta última temporada en el Valencia Mestalla, donde ha dado un paso adelante en su crecimiento y ha confirmado el potencial que el club lleva tiempo viendo en él.

Formado inicialmente en posiciones más ofensivas, el Valencia ha moldeado su evolución hacia el lateral derecho, una reconversión que le ha permitido explotar su velocidad, potencia física y capacidad para recorrer toda la banda. Su facilidad para incorporarse al ataque, sumar profundidad y desenvolverse también como extremo convierten a Gamón en un perfil moderno, con margen de mejora en la parcela defensiva pero un techo muy alto y de los que gusta a Corberán, que decidió incluirlo en la pretemporada del primer equipo, una muestra de la confianza del técnico en un futbolista que reúne las condiciones para competir en un sistema que exige laterales largos, intensos y con protagonismo en campo rival