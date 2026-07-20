El Valencia CF intentó, sin suerte, fichar a Chirino por segunda vez y ya busca alternativas como Ehizibue

El Valencia CF aspira todavía a cerrar seis fichajes más: prioridad lateral derecho

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ValenciaEl Valencia ha paralizado cualquier búsqueda en el mercado para focalizarse en encontrar y firmar un lateral derecho con el que empezar LALIGA. Cuando queda poco más de un mes para empezar la competición, la situación en la zaga es, cuanto menos, preocupante. Hay integrantes disponibles sí, pero también hay muchos huecos que se deben cubrir. En especial, el costado de derecho, donde para el inicio de la competición, Carlos Corberán no tendrá ningún jugador disponible más allá del canterano Rubo Iranzo.

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Y es que, aunque Dimitri Foulquier haya viajado con sus compañeros a Girona, aún le queda un mes mínimo para volver a empezar a trabajar con normalidad junto al resto del grupo. Tras caerse en la operación de Thomas Meunier, que faltó a su palabra dejando tirado al Valencia CF, y Andrés García firmar con el Getafe El conjunto de Mestalla ha abierto todas las carpetas disponibles para encontrar al menos un futbolista que juegue en esa demarcación y que satisfaga las necesidades del cuerpo técnico, que a día de hoy se ve con comenzando la liga ante el celta con Rubo como única arma defensiva.

Los nombres que han sonado siguen sobre la mesa, pero no son operaciones sencillas: Ehizibue tras Chirino y Mikelbrencis

El Valencia CF ha tenido que desempolvar su carpeta de laterales derechos después de que se cayeran las dos primeras opciones. Ahí han aparecido más nombres que el club sigue sondeando pero son operaciones complicadas. Por un lado, la UD Almería sigue pidiendo mucho dinero por Daijiro Chirino y el club no puede llegar a las pretensiones del club andaluz. Lo intentó este fin de semana de nuevo pero, ante una nueva negativa del Almería, parece que su fichaje está prácticamente descartado.

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Por otro lado, el francés William Mikelbrencis, que está libre, espera encontrar un contrato de larga duración, de más temporadas de lo que pretende un Valencia que lo ve como un refuerzo interesante, pero no como un titular indiscutible. En Valencia no quieren atarse muchos años a un jugador que les gusta pero no termina de cuadrar totalmente en lo que necesita.

Kingsley Ehizibue es otro nombre que ha aparecido y está en el radar. El club sondea nuevos horizontes con todo focalizado al 2. Kingsley Ehizibue (Múnich, 1995) es un lateral derecho de perfil ofensivo, reconocido por su velocidad, potencia física y capacidad para recorrer toda la banda. Formado futbolísticamente en los Países Bajos, pasó por el PEC Zwolle antes de dar el salto al 1. FC Köln y consolidarse posteriormente en la Serie A con el Udinese. De ascendencia nigeriana y con experiencia en la selección sub-21 de los Países Bajos, destaca por su versatilidad para actuar tanto como lateral como carrilero por la derecha. Está sin equipo y es veterano. Encaja en e perfil y, según La Grada, escala posiciones en la lista de preferencias del club.

El dinero, para el lateral y un central-lateral estilo Unai Núñez

De esta forma, las otras operaciones están paralizadas. Ni el portero Kayne Van Oevelen, ni el extremo, ni un segunda punta, ni un central... La prioridad y el dinero es para el lateral derecho.

En ese sentido, según ha podido saber ElDesmarque, el Valencia también busca para la zaga un central diestro que, además, pueda hacer las veces de lateral derecho. Es un perfil, Unai Núñez o en su defecto un Renzo Saravia que complete la defensa y que, en momentos de apuro, pudiera jugar como lateral diestro o tercer central por la derecha. Y es que, Diakhaby vuelve tras una grave lesión y genera dudas y a Copete aún le queda un trimestre largo para regresar.