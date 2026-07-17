David Torres 17 JUL 2026 - 13:30h.

El jugador quiere venir a Mestalla, pero el Valencia CF, que tiene un acuerdo por él, está en otro frente de momento

Los sorprendentes datos de Kayne Van Oevelen y los datos de su contrato con el Valencia CF: Top tres europeo

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ValenciaEl Valencia CF sigue queriendo a Kayne Van Oevelen para que refuerce su portería. De hecho, con el futbolista ha hablado y tiene un principio de acuerdo para incorporarlo para las cinco próximas temporadas que, no obstante, no vale de nada si este no se rubrica con la firma con el FC Volendam, cosa que todavía no ha sucedido. Y eso que Kayne gusta y convence a la dirección deportiva que coordina Lisandro Isei y que tiene al neerlandés Hans Gillhaus como uno de sus hombres fuertes.

Sin embargo, Kayne no va a venir gratis. Su club espera una oferta de entre 2 y 3 millones de euros de traspaso, quizá más, y el Valencia CF, que hace unos días tenía claro que iba a apostar por él e invertir dinero ya, ha decidido enfriar la operación tras la espantada de Meunier, que faltó a su palabra y dejó tirado al Valencia CF. Ahora la prioridad es gastarse el dinero disponible (a falta de más salidas) en un lateral derecho

Competencia Premier por Oevelen

Los otros clubs que, desde el principio han querido a Oevelen no se quedan quietos. Es más, en las últimas horas han ofertado por él según informa el prestigioso rotativo Telegraaf que el Ipswich Town habría puesto sobre la mesa una primera oferta por Kayne van Oevelen de 3 millones de dólares. El monto aún no es suficiente, pero el club de la Premier League quiere superar a los españoles que, ahora mismo sólo tienen la predisposición del futbolista pero no el dinero para entrar en una puja. Es más, según ha podido saber ElDesmarque, la idea del conjunto de Mestalla era presentar una oferta incluso inferior, de dos millones de euros más variables por el traspaso del futbolista de 22 años, que mide 1,99 metros y que fue el portero titular del Volendam esta pasada campaña 2025-26, en la que su equipo fue antepenúltimo en la primera división de Países Bajos.