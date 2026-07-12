David Torres 12 JUL 2026 - 22:18h.

El Valencia CF necesita fichas libres en su plantilla: Rivero puede ser el damnificado

No ocuparía ficha de la primera plantilla

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ValenciaTras encarrilar el fichaje de Thomas Meunier y pedirle a Rivero que se busque equipo, el Valencia CF quiere un futbolista que compita con Stole Dimitrievksi y que, además, si puede ser, no ocupe espacio en la plantilla. Y es que, como avanzó ElDesmarque, el plan del club es, además de las 25 fichas profesionales, tener un mínimo de tres sub 23 para reforzar el bloque. Sato encaja y ahí aparecía este domingo en toda la prensa neerlandesa el nombre del joven guardameta Kayne Van Oevelen. Según De Telegraaf, el Valencia negocia con el Volendam neerlandés el traspaso del portero de 22 años.

Según esta información, que paradójicamente cita "fuentes españolas" el Leeds y el Ipswich Town también están interesados en su compra pero el club de Mestalla ya ha hablado también con el guardameta, que está dispuesto a jugar en el Valencia. La presencia de Hans Gillhaus dentro del equipo de Lisandro Isei se intuye decisiva para este movimiento de un jugador joven, con proyección, alto (mide 1.99 metros) y que vendría a ser suplente de Stole Dimitrievski pero con opciones de, en caso tener proyección, aspirar a la titularidad a medio plazo. Paralelamente, la idea del Valencia CF ha sido y es ceder a Vicent Abril para que termine su formación antes de ser el portero del Nou Mestalla.

¿Quién es Kayne van Oevelen?

Kayne van Oevelen, guardameta neerlandés de 1,99 metros formado en el Amsterdamsche FC, se incorporó al FC Volendam en 2021, debutando profesionalmente en la Eredivisie en mayo de 2024 tras destacar en el filial. Consolidado como titular con 32 partidos oficiales en la temporada 2025/2026, el jugador representado por CAA Stellar ha incrementado su valor de mercado a 2 millones de euros, atrayendo el interés de clubes como el Valencia CF que, según la mencionada fuente, podría estar cerca de pagar esa cantidad por su traspaso.