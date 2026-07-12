David Torres 12 JUL 2026 - 11:01h.

"Desde que nació mi hija pequeña, es complicado ver series. La última, la de Rafa Nadal”.

Guido Rodríguez: "Sabemos que la afición nos va a exigir Europa y está bien que así sea"

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ValenciaEl regreso de Guido Rodríguez al Valencia CF tiene tanto de emocional como de deportivo. El centrocampista argentino, que se dio un auténtico baño de masas en las peñas, ha desvelado que tanto él como su familia sintieron que volvían "a casa" al aterrizar de nuevo en la ciudad del Turia. Además, el internacional albiceleste ha repasado algunos de los aspectos más personales de su vida, desde su pasión por los asados, el mate y la lectura hasta cómo desconecta del fútbol, sin olvidar su ilusión por despedirse del estadio de Mestalla y estrenarse en el futuro Nou Mestalla. En una entrevista con los medios del club, el argentino habla a corazón abierto de cómo se siente ante el reto de capitanear el regreso a Europa.

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¿Cómo está viviendo su regreso al Valencia CF?

“Muy contento de poder estar ya con el equipo entrenando, contento de volver a Valencia, venía de Argentina que hacía frío, así que tenía ganas de sol, temperaturas. Lo disfruto, entrenamos temprano y más tarde, cuando afloja un poco el calor. Tenía ganas de seguir, la ilusión que me hacía de continuar aquí. El Club me valoró mucho y eso fue muy importante para mí, estar en un lugar donde me quieran y donde yo quería estar y disfrutar. Ojalá que podamos hacer un bonito proyecto este año, tanto los jugadores como el Club, como la afición, todos juntos. Es lo más importante: es el último año en el Camp de Mestalla y tenemos que estar más unidos que nunca para despedir a ese gran estadio como se merece”.

¿Por qué Valencia volvió a ser la elección de su familia?

“Cuando volvimos de Inglaterra y aterrizamos en Valencia o estábamos viviendo, mi esposa y yo sentíamos que ‘volvíamos a casa’. Sentimos a España como nuestra segunda casa, estuvimos muy cómodos en Valencia. Mi esposa y mi hija, la de 2 años, están encantadas. Muy contentas con el colegio y la ciudad. Disfrutamos mucho durante mi pasada estancia. Tratamos de vivir la vida así, más allá de lo deportivo, que es muy importante y exige mucha responsabilidad con toda la afición valencianista, intentamos también disfrutar de la parte humana. Estuvimos muy a gusto aquí y eso influyó también en la decisión”.

¿Cómo entiende la responsabilidad dentro del vestuario?

“Me gusta hacerme responsable de las cosas en las que estoy implicado, pasa todo siempre por uno y después se transmite a los demás. No puedo estar exigiéndole a alguien que haga algo si yo primero no lo hago. Me gusta ‘hacerme cargo’ en los momentos difíciles y creo que todo el equipo se ‘hizo cargo’ en los momentos complicados y dimos un ‘paso hacia delante’ y pudimos volver a ganar partidos y terminar tranquilos la temporada. La exigencia de todos nos va a llevar a ser mejores”.

Guido: “Tenemos que despedir Mestalla como se merece”

¿Cómo es Guido Rodríguez cuando se aleja del fútbol?

“Me gusta hacer asados y poder mostrar a la gente del Club la cultura argentina por la unión y todo lo que se comparte haciéndolo. El mate también me gusta, trato de regularlo y, en vacaciones, lo tomo más. Siento mucha pasión por el fútbol, por jugarlo. Hace años que también aprendí a desconectar de este deporte cuando vuelvo a casa. Estoy mucho con mi esposa y mi hija de dos años, tengo otra hija mayor, de 13 años, que está en Argentina y también estoy muy pendiente de ella. Estuve en las vacaciones con ella. Me gusta también leer libros, ahora estoy leyendo ‘Conversaciones con Dios’. Desde que nació mi hija pequeña, es complicado ver series. La última, la de Rafa Nadal”.

¿Qué supone despedirse de Mestalla y mirar al Nou Mestalla?

“Es un sabor especial, agridulce. Es un estadio mítico de España, que veía de pequeño desde Argentina ver jugar a jugadores argentinos que pasaron por el Valencia CF, pero para avanzar hay que moverse y es lo que está haciendo el Club con el Nou Mestalla. ‘Tiene mucha pinta’ y me dan ganas de jugar ahí. Tenemos que estar todos juntos y disfrutar de este último año, también de disfrutar lo que viene: el Nou Mestalla”.