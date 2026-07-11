David Torres Valencia, 11 JUL 2026 - 09:01h.

En su caso la revisión médica es más importante si cabe porque en septiembre cumplirá 35 años

El Valencia CF, a muerte con España para cerrar a Thomas Meunier: cita para la revisión médica

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Thomas Meunier se convertirá en jugador del Valencia CF en los próximos días. En cuanto el lateral derecho belga supere la revisión médica, el conjunto de Mestalla cerrará su contrato. El Valencia CF apretaba para que Bélgica quedara eliminada ante España por razones obvias pero también porque, una vez expulsados del Mundial, el lateral derecho que no jugó ni un minuto ante España, tiene vía libre para acudir a la revisión médica y firmar su nuevo contrato.

Sólo queda la revisión médica

Y es que, tras llegar a un acuerdo por las cantidades económicas y la duración de contrato del veterano lateral belga (1 temporada más otra opcional), faltaba que él terminara su aventura en el Mundial y, lo que es lo más importante, que pase la revisión médica previa a su fichaje. En su caso, además, aunque ha estado en el Mundial, los análisis médicos previos son vitales porque en septiembre cumplirá 35 y hay que minimizar riesgos.

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El plan con Thomas Meunier

Todo lo demás está OK. Según ha podido saber ElDesmarque, en el Valencia son optimistas con poder cerrar la operación definitivamente en los próximos días, pero claro, el problema era el tiempo y las prisas. El club quiere que pase la revisión médica ya, cerrar su contratación y que empiece el tiempo de vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada. Cuanto antes se solucionen esos trámites, antes el Valencia CF y Carlos Corberán podrá tener a su lateral derecho experto.

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Hasta el momento, con Foulquier lesionado, el técnico de Cheste tiene únicamente a dos futbolistas del filial como son Rubo Iranzo y Rodrigo Gamón.

Thomas Meunier y un acompañante: Mikelbrencis, Chirino, etc...

Pero con Meunier no acaban los fichajes para el costado. Teniendo a Foulquier como único lateral derecho, lesionado, sin fecha exacta de vuelta y con apenas un año de contrato, el Valencia CF no se va a quedar sólo en fichar a Thomas Meunier y, dentro de la plantilla que plantea con 25 jugadores con ficha profesional y aproximadamente 3 con ficha B, busca un segundo lateral derecho en el mercado y ha salido el nombre de William Mikelbrencis o Dajiro Chirino, lateral que avanzó Tribuna Deportiva, pero cuyo precio de traspaso ahora mismo imposibilita la operación.