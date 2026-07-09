David Torres 09 JUL 2026 - 13:33h.

Todo está acordado, pero debe pasar el control médico cuando Bélgica quede eliminada

El fichaje de Thomas Meunier tendrá que esperar

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ValenciaEl Valencia CF siempre ha ido con la selección española pero este viernes (21 horas) aún más si cabe. Se enfrenta a la Bélgica de Thomas Meunier y confía ciegamente en la eliminación de los diablos rojos. El fichajes está encarrilado, cerrado, con todo acordado a falta de la revisión médica, y en el club urge que la pase estos días antes de que se vaya de vacaciones.

De ahí que, como ha podido saber ElDesmarque, el anhelo deportivo del club es que España pase a semifinales y que Meunier pueda ser sometido a la revisión médica de forma inmediata.

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Bélgica sigue adelante en Mundial tras pasar por encima de Estados Unidos en un choque de octavos de final que llegó precedido por la polémica del perdón a Balogun y que se resolvió esta madrugada con una goleada a favor de los diablos rojos (1-4) en la que Thomas Meunier no jugó ni un minuto. Esta situación condena al lateral derecho pretendido por el Valencia CF y que es agente libre desde el final de esta temporada a seguir en Estados Unidos sin poder agilizar los trámites para su fichaje. De hecho, será este viernes (21 horas) rival de España en los cuartos de final del Mundial.

Y es que, tras llegar a un acuerdo por las cantidades económicas y la duración de contrato del veterano lateral belga, falta que él terminara su aventura en el Mundial y, lo que es lo más importante, que pase la revisión médica previa a su fichaje. Porque todo lo demás está OK. Según ha podido saber ElDesmarque, en el Valencia son optimistas con poder cerrar la operación definitivamente, pero claro, el problema es el tiempo.

Meunier y otro

Sin embargo, teniendo a Foulquier como único lateral derecho, lesionado, sin fecha exacta de vuelta y con apenas un año de contrato, el Valencia CF no se va a quedar en Meunier y, dentro de la plantilla que plantea con 25 jugadores con ficha profesional y aproximadamente 3 con ficha B, busca un segundo lateral derecho en el mercado y ha salido el nombre de William Mikelbrencis.