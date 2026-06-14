David Torres 14 JUN 2026 - 09:01h.

Thomas Meunier, el veterano lateral derecho que está en el radar del Valencia CF

El Valencia CF quiere un lateral derecho titular que dé rendimiento inmediato y un sub 23

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ValenciaEl Valencia CF ha empezado el mercado de fichajes buscando un lateral derecho. Thomas Meunier, veterano lateral belga, que acaba contrato, es el que más gusta de los que han sondeado en la actualidad. El carrilero belga es, a día de hoy, el principal candidato para firmar por el Valencia CF en el mercado de verano y por el que negocia su llegada incluso durante el Mundial, dónde Meunier está concentrado con Bélgica.

Según ha podido saber ElDesmarque, el defensor cuenta con el respaldo absoluto de Carlos Corberán y, tal y como ha avanzado Salva Gomis en À Punt, el Valencia CF habría llegado ya a un principio de acuerdo económico con el futbolista y únicamente quedaría por detallar los años de contrato que, en el caso de Meunier, es un tema capital pues ha cumplido ya los 34.

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34 años, pero con avales

A pesar de su edad, los técnicos que lo conocen y que lo han tenido, como el valenciano Juan Carlos Garrido, avalan sin dudarlo su fichaje. "Obviamente, lo considero para el Valencia un jugador de una gran calidad, de un gran nivel y considero que es un acierto que viniese porque creo que en ese puesto mejoraría mucho el nivel de la plantilla", asegura y añade que "es de esos jugadores que te suma y que te da profesionalidad al equipo. Aparte viene de competir en grandes clubs y por lo tanto está acostumbrado a jugar con la máxima exigencia y dando un gran rendimiento. 100% lo considero un acierto para el Valencia.

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Thomas Meunier cerca, Andrés García se aleja

El caso es que, la apuesta del Valencia CF por Meunier necesariamente aleja a Andrés García, del Aston Villa. El lateral valenciano, si acaba fichando Meunier, no tendría en Mestalla los minutos que necesita y, además, no puede ocupar la plaza sub 23 por edad. Eso complica la apuesta y, ahora mismo, claramente es el segundo de la lista en Mestalla. Por eso, el futbolista, que quiere resolver su futuro y tener minutos, ha abierto la mira a otros destinos. Valencia sigue siendo su opción favorita, pero si el club no certifica su apuesta por él, ser irá a otro destino ahora que tiene el permiso de Unai Emery para salir.