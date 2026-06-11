David Torres 11 JUN 2026 - 07:18h.

"Para el Valencia CF sería un acierto su fichaje"

Thomas Meunier, el veterano lateral derecho que está en el radar del Valencia CF

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ValenciaEste jueves comienza el Mundial y si alguien sabe de qué va esta cita ése es Juan Carlos Garrido (Valencia, 1969) es un reputado entrenador de fútbol español con una amplia trayectoria tanto en el fútbol nacional como internacional. Formado en la cantera del Villarreal CF, donde comenzó su carrera en los banquillos dirigiendo a distintos equipos de la estructura del club, dio el salto al primer equipo castellonense en 2010 y logró uno de los mayores hitos de la entidad al llevarlo a la Champions. A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes como el Betis o el Castellón en España, así como equipos de distintos países y contextos competitivos, entre ellos el Club Brujas de Bélgica, el Al-Ahly de Egipto, con el que ganó la Copa Confederación de la CAF; el Raja Casablanca (logró su segunda CAF) varios equipos de la liga saudí y emiratí, consolidándose como un técnico con experiencia internacional y perfil táctico y que además le dio la alternativa a Carlos Corberán.

Juan Carlos Garrido ha dirigido a 20 jugadores mundialistas

En su trayectoria, Juan Carlos Garrido, ahora esperando una nueva oportunidad, puede decir que hasta 20 futbolistas que estarán en la cita mundialista han sido sus pupilos. Repasando las selecciones ha tocado los cinco continentes:

De Australia dirigió a Matt Ryan (Club Brugge); de Túnez a Ben Ouannes y Haj Mahmoud (Etoile); y Firas Chaouat (Ismaily); de Marruecos a Reda Tagnauti (Wydad) y Rahimi (Raja); de Argelia a Benbot y Belaid (USMA); de Egipto a Trezeguet, Hany. Ahly y Rami Rabya (Ahly), de Irán Kanani, Milad Mohammadi, Ali Alipour (Persepolis), de Arabia Saudí a Al Kassar, Kadesh, Kanno (Ettifaq); de Mexico a Alvaro Fidalgo (Castellón); de Bélgica a Mechele y Thomas Meunier (Club Brugge) y de Uzbekistán a Urunov (Persepolis)

Fue el que hizo debutar a Thomas Meunier como lateral derecho

Garrido, valenciano y valencianista, tiene además una historia curiosa en clave che. Él es quien hizo debutar a Thomas Meunier como lateral derecho. El veterano carrilero belga es, a día de hoy, el principal candidato para firmar por el Valencia CF en el mercado de verano. Bajo sus órdenes, el belga se convirtió en lateral cuando era ofensivo.

El propio Garrido explicaba a ElDesmarque cómo fue aquello:

Entrenó a Meunier, ¿qué recuerda de él?

Thomas Meunier es un gran jugador con una gran calidad técnica. Es un jugador al que entrené en Brujas en la 2013-2014. En aquel momento era un futbolista ofensivo, media punta, extremo, delantero.

¿No era lateral?

No, era un jugador que nunca había jugado como defensa. Esa temporada inició su carrera como lateral derecho y a partir de ahí se abrió una nueva trayectoria para él, un nuevo nivel. La calidad técnica que tenía como jugador ofensivo desde el lateral derecho la aplicaba sacando el balón jugado de manera excelente, siendo un lateral muy ofensivo, llegando al ataque con muchísima facilidad y creando muchas ocasiones de gol.

Cuente, cómo jugaba su Brujas

En ese momento tenía por delante a Maxime Lestienne, a Carlos Baca, jugadores con los que se entendía muy bien y con los que, desde la banda derecha, les generó muchas ocasiones de gol.

Meunier como fubolista ¿Cómo es?

Aparte de esa gran calidad técnica, tiene un gran físico porque es muy alto, va bien de cabeza tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo y obviamente, conforme fueron pasando los años, cada vez mejoraba en la faceta defensiva.

Su trayectoria le avala

Sí, de hecho, ha jugado en el PSG, Borussia Dortmund y la Selección belga, por supuesto, donde es un jugador importante.

Al grano, ¿para el Valencia CF es un buen lateral?

Claro que para el Valencia es un jugador de un gran nivel y en el lateral derecho es un jugador de gran capacidad.

Garrido: "Claro que para el Valencia es un jugador de un gran nivel y en el lateral derecho es un jugador de gran capacidad".

¿Lo compararía con alguien Foulquier, Thierry...?

No, es un jugador ofensivo. Es un lateral derecho con calidad para sacar el balón jugado y dada la experiencia que ha desarrollado, aparte de su envergadura, su altura, el buen juego de cabeza y su inteligencia táctica que ha ido ganando con el tiempo, sabe muy bien desenvolverse en el lateral derecho. Sabe sacar el balón por dentro, por fuera, sabe incorporarse al ataque, defiende bien. Obviamente, lo considero para el Valencia un jugador de una gran calidad, de un gran nivel y considero que es un acierto que viniese porque creo que en ese puesto mejoraría mucho el nivel de la plantilla.

"Considero que es un acierto que viniese porque creo que en ese puesto mejoraría mucho el nivel de la plantilla"

Cuéntenos como es como persona, como profesional, usted lo tuvo

Considero a Thomas un gran profesional con la cabeza muy asentada, con una vida familiar muy estable y muy tranquila y, por lo tanto, es de esos jugadores que te suma y que te da profesionalidad al equipo. Aparte viene de competir en grandes clubs y por lo tanto está acostumbrado a jugar con la máxima exigencia y dando un gran rendimiento. 100% lo considero un acierto para el Valencia.