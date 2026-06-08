Mendilibar le quita un candidato al Valencia CF: Así es el perfil de lateral derecho que se busca en Mestalla

David Torres Valencia, 08 JUN 2026 - 15:02h.

Pablo Maffeo ha estado siempre en el radar del Valencia CF

Por qué el Valencia CF empieza el mercado por el lateral derecho: Andrés García encaja

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El Valencia CF ha comenzado el mercado de fichajes buscando un lateral derecho como Andrés García. El motivo de empezar por el costado derecho el mercado está en la composición de la plantilla 2026-27, así como en el retrato robot de los fichajes que busca el club. Es la posición que más urge, sobre todo, por cantidad.

Y es que, el club sigue deshojando la margarita para reforzar su lateral derecho por falta de efectivos. Con Dimitri Foulquier en una camilla y sin fecha de vuelta exacta y Thierry Rendall y Renzo Saravia fuera del equipo, el Valencia CF afronta la pretemporada sin ningún lateral derecho en plantilla. En este escenario, el conjunto de Mestalla busca desesperadamente futbolistas para el costado derecho: quieren dos. Andrés García de Aston Villa es el que más gusta, pero no la única opción.

El caso de Pablo Maffeo

De hecho, tal y como ha venido informando ElDesmarque, uno de los candidatos que tenía sobre la mesa, el Valencia era Pablo Maffeo, futbolista argentino, que siempre ha gustado en Mestalla y que ha defendido este año los colores del Mallorca, con el que se ha ido a LALIGA Hypermotion. Sin embargo, en las últimas horas, según ha avanzado Deportes COPE Mallorca, un viejo conocido de la afición española, el entrenador vasco José Luis Mendiíbar, se ha adelantado a este anhelo. Así, según la mencionada fuente, Pablo Maffeo se irá traspasado al Olympiakos griego que dirige Mendilíbar por 3 millones de euros, una cantidad por la que el Valencia CF no iba a pujar porque, aunque lo cierto es que al Valencia siempre le gustó Maffeo, tampoco nunca hubo una aproximación real en el último año. De esta forma, el argentino entendió que el interés del Valencia no pasaba nada más que eso y ha decidido hacer las maletas hacia Grecia.

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Lo que busca el Valencia CF

Entre tanto el conjunto de Mestalla, lo que busca no es un lateral sino dos. Uno que sea titularísimo y que pueda ocupar la banda del estadio valencianista durante toda la temporada. Ahí encaja el perfil de Andrés García o futbolistas de ese nivel, pero también busca un sub 23, que no ocupe ficha del primer equipo aunque esté adscrito a la plantilla como uno más. Cabe recordar que el plan del Valencia CF que desveló este diario pasa por tener un grupo con 25 fichas A (incluyendo los cuatro lesionados que no empezarán la campaña) y 3 fichas B.