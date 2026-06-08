David Torres 08 JUN 2026 - 11:01h.

Cada vez que viene a España, el Valencia CF mejora su rendimiento

La sonrisa de Florentino Pérez al decantarse el Papa León XIV entre Real Madrid y Barça: "Es un orgullo"

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ValenciaEn torno a 70.000 personas, entre representantes de los estamentos de la diócesis de la Comunidad de Madrid, parroquias, hermandades, asociaciones y un coro de mil jóvenes, acompañarán al papa León XIV este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, que se reconvertirá en una gigantesca catedral con tres niveles para los asistentes. En su visita a Madrid, el papa tendrá en el estadio madrileño su encuentro con fieles y la comunidad diocesana de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. Allí, Florentino Pérez, presidente reelegido del Real Madrid, le entregará una camiseta del equipo merengue, ya que el Santo Padre se ha declarado abiertamente madridista.

Sin embargo, su presencia en España no sólo es bien recibida por los millones de fieles católicos. No en vano, la historia dice que, cuando viene a nuestro país, pasan cosas buenas para el Valencia CF

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Cada vez que viene a España, el Valencia CF va a la Champions

Ha sido Fran Martínez, analista de datos de la Universidad de Jaén, doctor en Matemáticas por la Universidad de Granada quien ha rescatado un patrón muy curioso. En este siglo XXI, siempre que el Papa viajó a España, el Valencia CF se clasificó para la Champions.

No hace falta más que revisar sus últimos viajes para comprobarlo. La primera vez en el siglo XXI fue en la temporada 2003-04 y el Valencia CF no sólo se clasificó para la Champions; sino que ganó el doblete (LALIGA y la UEFA) con Rafa Benítez en el banquillo. Juan Pablo II vio al mejor Valencia CF de la historia.

En la 2006-07, con Quique Sánchez Flores, volvió a venir el Papa y el Valencia CF acabó cuarto. Esta vez fue Benedicto XVI el que santificó la clasificación de Champions de los de Mestalla. Antes de renunciar al papado, Ratzinger volvió a España dos veces seguidas y el Valencia CF no falló a la tradición. El sumo pontífice aterrizó en la penísula en las temporadas 2010-11 y 2011-12 siendo Unai Emery entrenador y el conjunto de Mestalla acabó tercero.

Catorce años después vuelve a nuestro país el Papa. Esta vez es Robert Francis Prevost, León XIV, el que aterriza en España y los de Carlos Corberán tienen ante sí el reto de romper siete años de sequía europea. No sólo ir a Champions, sino entrar en alguna de las competiciones europeas para despedir Mestalla. Es el objetivo que se marca el club. Quizá con la ayuda Divina..