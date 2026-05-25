Mestalla, de Champions y de récord: el estadio con más asistencia de LALIGA

Mestalla roza los 900.000 espectadores, bate su récord y lidera la asistencia media de LALIGA

Mestalla se despedirá sin Europa: El Valencia CF de Lim supera su peor racha histórica que data del descenso

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ValenciaEn una temporada complicada, el Valencia CF acabó el año ganando al FC Barcelona en Mestalla con 46457 espectadores presentes, el récord de toda la temporada. Y es que, si alguien no falló y estuvo a la altura esta campaña esa es la afición valencianista. El dato ante el equipo catalán culmina una temporada en la que el equipo sufrió para lograr la permanencia y acabó jugando por Europa, pero en la que, siempre, siempre, sus seguidores estuvieron a su lado. En especial, cuando más sufría el equipo. El estadio valencianista llega a su última temporada de vida, en la que no jugará en Europa, tras cumplir 103 años (el más antiguo de Primera) y haber albergado más de 3000 partidos.

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Los datos de una temporada de récord

Tras el partido contra el FC Barcelona, el Valencia CF termina la temporada con una media de 44.918 valencianistas, un total de 898.367 personas entre los encuentros de LALIGA y la Copa del Rey. Es el récord desde que existe la configuración actual de las gradas del campo.

Cabe destacar que se han superado los 45.000 aficionados hasta en doce ocasiones. El partido con más afluencia fue frente al Real Madrid CF con 47.537 valencianistas.

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El Camp de Mestalla es el estadio de LALIGA con mayor porcentaje (90,4%) de asistencia media según el portal futbolístico Transfermarkt.

Los números totales de asistencia partido por partido

En la primera jornada ante la Real Sociedad se dieron cita en el estadio un total de 45.353 personas; en la tercera jornada frente al Getafe CF, 45.540; en la quinta jornada ante el Athletic Club asistieron 46.127 aficionados; en la séptima jornada contra el Real Oviedo, 40.575; en la décima jornada ante el Villarreal CF, 45.710; en la duodécima jornada frente al Real Betis, 45.900; en la decimotercera jornada ante el Levante UD, 46.408; en la decimoquinta jornada frente al Sevilla FC, 44.510; en la decimoséptima jornada ante el RCD Mallorca, 41.361; y en la decimonovena jornada contra la Elche CF, 45.093.

En la vigésimo primera jornada frente al RCD Espanyol, 44.255; en la vigésimo tercera jornada contra el Real Madrid CF, 47.537; en la vigésimo sexta jornada ante el CA Osasuna, 44.503; en la vigésimo séptima jornada frente al Deportivo Alavés, 41.559; en la trigésima jornada ante el RC Celta de Vigo, 43.831; en la trigésimo tercera jornada contra el Girona FC, 44.469; en la trigésimo cuarta jornada frente al Atlético de Madrid, 45.954; en la trigésimo sexta jornada ante el Rayo Vallecano, 46.032; y en la trigésima octava jornada contra el FC Barcelona, 46.663.

El Camp de Mestalla es el estadio de LALIGA con mayor porcentaje (90,4%) de asistencia media según el portal futbolístico Transfermarkt.

Como dato, completa la asistencia al estadio valencianista, en la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club asistieron 46.987 valencianistas.