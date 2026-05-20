103 años de Mestalla, el más antiguo de Primera: cuántos partidos ha albergado y cuántos le quedan antes de jubilarse

El Valencia CF cambia su postura con la venta de Mestalla, que entra en su fase definitiva: "Posición de fuerza"

El Valencia CF ha jugado 2728 partidos como local en su estadio

Compartir







ValenciaMestalla se despierta este miércoles celebrando su 103 aniversario de vida tras haber confirmado este sábado con una victoria ante la Real Sociedad que, el sábado ante el vigente campeón de Liga podría poner fin a siete años sin Europa si gana al FC Barcelona en su estadio y Rayo y Getafe no lo hacen. Lo hará, eso sí, siendo testigo del divorcio de la afición contra Peter Lim, pues antes del duelo está convocada una manifestación para protestar contra la gestión del empresario de Singapur. Eso sucederá el sábado, momento en que despedirá su penúltima temporada en Primera. El coliseo valencianista, el más antiguo de Primera División apura sus últimos años de vida. No en vano, en 13 meses (Julio de 2027) está previsto que el Valencia CF se traslade al Nou Mestalla. De hecho, el proceso de la venta del solar no sólo ha comenzado, sino que ha entrado en una fase definitiva, como reconocía Javier Solís, director general.

Mestalla, la afición más fiel de Primera

Antes le queda por delante una temporada en las que la afición, a buen seguro, sigue mostrando partido tras partido su desafección con Peter Lim, al que le cantan que se vaya siempre en el minuto 19 de cada una de las partes y, a veces, en otros momentos de los partidos; pero también su fidelidad. No en vano, Mestalla registra la asistencia más alta en promedio de la Liga (con una ocupación media superior al 90%)

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF espera trasladarse al Nou Mestalla con 50.000 socios y sólo hará macroconciertos en verano

¿Cuántos partidos se han jugado en Mestalla?

Mestalla ha vivido casi de todo desde que, tal día como hoy pero en 1923, el Valencia FC disputó su primer partido ante el Levante en el escenario que acaba de celebrar sus primeros 1500 partidos en la élite todavía con una profunda preocupación deportiva. No en vano, la salvación matemática no llegó hasta la jornada 37, un hecho que ha servido para acrecentar la tristeza y la frustración social por la ruptura total con el máximo accionista, y el distanciamiento de la grada con su entrenador y su equipo, criticados en las últimas jornadas. El del Barça 1502 como local del Valencia CF en LALIGA, que acabará, como mucho, con 1520 antes de que se traslade al Nou Mestalla. A estos podría añadírsele algún amistoso, alguno de Copa y si el Valencia CF lo consigue, alguno de Europa más que, en todo caso, no hará que supere los 30 encuentros.

PUEDE INTERESARTE El Timelapse definitivo de las obras del Nou Mestalla: los últimos avances

El caso es que, según el portal Ciberche, en Mestalla el Valencia CF ha jugado 2728 partidos como local, a estos hay que añadirles 33 de la Selección Española, 5 más como locales el Castellón, el Villarreal y el Real Madrid. A todos ellos hay que añadirles también los choques que, durante algunas temporadas, el filial, el VCF Mestalla disputaba también en el recinto, así como algunos amistosos de selecciones. En total rondará los 3000 partidos.

103 años de vida tras cinco grandes reformas: el más antiguo de Primera

De todo ello es testigo de excepción un estadio que alcanza los 103 años de vida tras cinco grandes reformas que nunca debería haber cumplido si Peter Lim hubiera mantenido su palabra y hubiera acabado el Nou Mestalla en tiempo y forma.

El Camp de Mestalla es el estadio con más partidos disputados en Primera División (1.503), sumando también los encuentros en los que el CD Castellón (3) y el Villarreal CF (1) jugaron como locales. En los más de cien años de vida de Mestalla ha habido de todo, desde bombas hasta riadas, pasando por mítines, conciertos y, claro está, mucho fútbol. El centenario estadio del Valencia CF cumple 1500 partidos como local del Valencia CF. Los 1500 partidos en Primera se cumplieron en marzo ante Osasuna, pues cabe recordar que el Castellón (tres) y el Villarreal (uno) también han sido locales en Mestalla.

Peter Lim no lo pisa: sólo 21 partidos en directo, el presidente actual ninguno

Peter Lim, actual máximo accionista apenas ha pisado el estadio en la docena de años que es máximo accionista. En 21 encuentros, su hijo en ninguno todavía desde que es presidente (sí vino al principio acompañando a su padre). Desde diciembre de 2020 no ha vuelto Peter Lim. No estuvo ni tan siquiera en la celebración del último título del club, la Copa de 2019.

El Centenario que no debió cumplirse y el último título: esperando su derribo

Todo y que la situación del Nou Mestalla es una cuestión que antecede al aterrizaje de Peter Lim y Meriton Holding, han pasado dieciséis años para que se retomaran las obras en enero de 2025, doce de los cuales estuvo el de Singapur al frente de la gestión. La aparición del fondo CVC, el consenso político y el acicate del Mundial 2030, además de un nuevo préstamo con Goldman Sachs han permitido que Mestalla tenga fecha de caducidad. Será en 14 meses si todo se cumple tras la concesión de las licencias municipales para retomar las obras del Nou Mestalla y el acuerdo por las fichas urbanísticas. Quedan pues 14 para disfrutar del templo valencianista.