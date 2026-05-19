David Torres 19 MAY 2026 - 17:39h.

El estadio debe estar acabado en 14 meses

El Valencia CF espera trasladarse al Nou Mestalla con 50.000 socios y sólo hará macroconciertos en verano

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ValenciaEl Nou Mestalla avanza a pasos agigantados. La semana pasada además del estirado de cables para la nueva cubierta, en las obras se han podido ver las primeras pruebas de cabinas para analistas, no para medios de comunicación, que serán similares a las del Metropolitano. Al tiempo, sobre el espacio que será el terreno de juego, se observa con claridad ya los cables que sostendrán la cubierta tras ser izados y tensados desde los nidos de pájaro.

Cada semana hay alguna novedad, y mientras el club contempla en los despachos la solución técnica para convertirlo en estadio de Atletismo si fuera preciso, cómo se hará el traslado de los socios a partir de 2027, o incluso cuántos socios habrán y cuándo se harán conciertos, en el recinto de la Avenida de las Cortes Valencianas también se puede ver un gran avance en las obras de la que será la nueva casa valencianista. Hasta la fecha se ha culminado la instalación de la mayoría de los pilares y casi todos anillos de compresión, de los cincuenta que sostienen la cubierta principal, qie según el cronograma de las obras, debería estar acabada en abril de 2027.

Todo ello se puede ver en el timelaspse que encabeza esta noticia y que recoge los avances de las obras en estos últimos meses de 2026.

Cabe recordar que el Valencia reinició el 10 de enero de 2025 las obras del Nou Mestalla tras un parón de casi dieciséis años y con un nuevo proyecto que incluye una cubierta para sus más de setenta mil asientos. Según la licencia de obras y el cronograma pactado con el Ayuntamiento, tiene que estar acabado en un máximo de 30 meses, es decir en julio de 2027.

Un Nou Mestalla, sede del Mundial

Rediseñado por Fenwick Iribarren Architects, responsable del proyecto inicial de 2006 y de algunas de las reformas anteriores, el Nou Mestalla debe ser acabado por FCC Construcción, que junto a Bertolín fue la compañía que estuvo detrás de las primeras obras.

Tendrá capacidad para 70.044 espectadores y será un estadio de última generación que podrá albergar partidos de la máxima categoría tanto de FIFA como de UEFA, así como grandes eventos, y contará con 6.500 localidades de hospitality. Gracias a estos datos es un firme candidato para ser sede del Mundial 2030.