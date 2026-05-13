David Torres 13 MAY 2026 - 19:16h.

Tendrá conectividad ultrarrápida gracias a una red Wi-Fi 7 de alto rendimiento

Así son los nidos de pájaro del Nou Mestalla: el siguiente paso hacia la cubierta final

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El Nou Mestalla avanza a pasos agigantados. Este miércoles, además del estirado de cables para la nueva cubierta, en las obras se han podido ver las primeras pruebas de cabinas para analistas, no para medios de comunicación, que serán similares a las del Metropolitano. Al tiempo, sobre el espacio que será el terreno de juego, se observa con claridad ya los cables que sostendrán la cubierta tras ser izados y tensados desde los nidos de pájaro.

Y es que, el club contempla la solución técnica para convertirlo en estadio de Atletismo si fuera preciso, y cómo se hará el traslado de los socios a partir de 2027, pero en el recinto de la Avenida de las Cortes Valencianas también se puede ver un gran avance en las obras de la que será la nueva casa valencianista. Hasta la fecha se ha culminado la instalación de la mayoría de los pilares y casi todos anillos de compresión, de los cincuenta que sostienen la cubierta principal, qie según el cronograma de las obras, debería estar acabada en abril de 2027.

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Conectividad ultrarrápida gracias a una red Wi-Fi 7 de alto rendimiento

Al tiempo, el Valencia CF ha anunciado que el nuevo estadio será "uno de los recintos deportivos líderes en Europa en materia de conectividad segura e innovación tecnológica, el Nou Mestalla contará con una red diseñada para llevar la interacción entre aficionados y visitantes a un nuevo nivel, ofreciéndoles experiencias inmersivas y seguras.

Con Wi-Fi 7 en las zonas interiores y una red inalámbrica de alta densidad en las gradas

Con Wi-Fi 7 en las zonas interiores y una red inalámbrica de alta densidad en las gradas, los aficionados podrán compartir sus momentos favoritos en las redes sociales, acceder a contenidos exclusivos de los partidos y moverse por el estadio con total libertad de conexión. Para ello, el club ha firmado con Cisco, líder mundial en seguridad y redes, proporcionará a los aficionados del Valencia CF una experiencia tecnológica de vanguardia en el Nou Mestalla. La compañía se convierte en Founding Partner de conectividad y ciberseguridad para el nuevo estadio y será, además, patrocinador exclusivo de la infraestructura de red, la tecnología Wi-Fi y las soluciones de ciberseguridad del recinto.

Alianza con Cisco, empresa que cotiza en NASDAQ y SP500

Cisco, es top en su segmento, líder mundial en seguridad y redes, proporcionará a los aficionados del Valencia CF una experiencia tecnológica de vanguardia en el Nou Mestalla. La compañía se convierte en Founding Partner de conectividad y ciberseguridad para el nuevo estadio y será, además, patrocinador exclusivo de la infraestructura de red, la tecnología Wi-Fi y las soluciones de ciberseguridad del recinto. Empresa cotizada que cotiza en el S&P 500 y el Nasdaq son los dos índices bursátiles más influyentes de Estados Unidos que miden el rendimiento de grandes grupos de empresas.

Cisco equipará al nuevo estadio con su tecnología líder en el sector -incluyendo conectividad, seguridad y gestión de red inteligente-, todo ello diseñado sobre una única red convergente preparada para la futura evolución tecnológica. Con capacidad para admitir miles de dispositivos conectados simultáneamente, la red proporciona una experiencia digital fluida y ultrarrápida para todos los asistentes, gestionada de forma inteligente gracias a la tecnología de Cisco.