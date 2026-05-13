David Torres 13 MAY 2026 - 14:22h.

El Valencia CF se suma de forma oficial a la iniciativa popular "Todos de blanco" en Mestalla

"Es parte del trabajo aceptar las críticas y trabajar para darle la vuelta"

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ValenciaCarlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido este miércoles en sala de prensa para analizar el duelo que enfrentará a su equipo contra el Rayo Vallecano. Una victoria le daría la permanencia matemática, un objetivo menor e impropio de la historia del club pero que, por momentos, se puso complicado. El técnico valencianista, que anunció una nueva alta para por sorpresa para el partido, ya advirtió que con 42 puntos no se salva nadie, espera que el calor de Mestalla les lleve a la victoria. La iniciativa Todos de Blanco dará color a una grada que Corberán espera que sea clave. Sobre todo ello, el técnico de Cheste ha comentado que espera un "ambiente bestial"

Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

Hacia dónde mira el Valencia CF, hacia arriba o hacia abajo

De frente. Lo vivido ya es pasado.

El Valencia lo que tiene que hacer en esta situación es mirar de frente el partido mañana porque es un partido importantísimo y nosotros miramos ahora mismo únicamente el partido de Rayo Vallecano. Lo vivido el fin de semana ya es historia, ya forma parte del pasado y nuestra mente está en mañana en ir a Mestalla, demostrar lo mucho que nos importan los tres puntos y en hacer un gran partido, lo que queremos siendo conscientes que contra un rival que tiene un valor para mí muy alto .

Un Valencia CF muy diferente en cada partido.

Cada partido es diferente. No es lo mismo jugar contra un rival que contra otro. Contra un equipo te permite mantener tu propuesta, otros no te sirve y las cosas no te salen. En esas situaciones hay que mantener la entereza, la confianza en que vas tener momentos buenos. El fútbol es un juego muy táctico, muy técnico y esas cosas son las que hay que manejar”.

¿Qué mensaje ambicioso podría dar para que la gente crea que se puede luchar por Europa?

“No hay nada más ambicioso que la afición sepa que vamos a ir a por los tres puntos. Con respeto al rival, que es el único español en una final europea. Cada partido tiene sus momentos, para mantenernos fuertes y el compromiso con Mestalla va a ser máximo. Queremos los tres puntos. Y en ese intercambio de golpes, que los habrá, mantenernos firmes manejarlo y bien... y en los momentos que podamos dañar al rival, intentar extenderlos”.

¿Por qué cree que la gente aún está mirando al descenso que hacia arriba?

“Por la clasificación. Hay muchos equipos que estamos en esa tesitura. La igualdad está siendo máxima. No hay un espacio de puntos que divida a los equipos. Por eso, nuestro foco es entender el partido, saber cuando tenemos que defender en bloque alto y cuando en bajo. Estar fuertes para manejar estos detalles. Esto te da tener un buen resultado. Y no hay nada mejor que darle a la afición ver que el equipo está entregado”.

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¿Qué espera de Mestalla ante el Rayo?

“Estoy convencido de que vamos a tener un apoyo bestial, el de las grandes ocasiones. Nosotros nos tenemos que centrar en dar lo máximo, un equipo que se entrega, que pelea... ante un equipo que tiene muchísimas virtudes. Con esa ilusión lo vamos a afrontar”.

¿El doble pivote Guido-Pepelu está para repetir o fue algo puntual en San Mamés?

“Siempre tomamos decisiones en función de cómo vamos a sacar más rendimiento. Uno analiza el rendimiento del equipo colectivamente y de cada individuo. En función de eso tomamos decisiones. Podemos jugar bien con doble pivote, con un 6 y un 8, con un 6 y dos 8... Lo importante es adaptarte al partido, manejarlo y responder ante las dificultades que te pondrá el rival”.

¿Por qué no habla de un objetivo más ambicioso?

“Hablar de objetivos no posibles no es un mensaje ambicioso. Lo ambicioso es decir que el Valencia va a luchar por un objetivo posible: pasar de 42 a 45 puntos. Este es un gran reto y mañana vamos a hacer un buen partido para alcanzar los 45 puntos. ¿Qué sentido tiene ahora hablar de 46 o de 47 puntos? Hay que hacer un gran esfuerzo físico y emocional después de un gran esfuerzo que ya hicimos el fin de semana".

¿Qué le parece la temporada de Jesús Vázquez?

“Tener dos laterales izquierdos como los que tenemos es un privilegio. Tener al capitán y otro jugador con las posibilidades que te ofrece es una gozada. Esta posición está muy bien cubierta”.

¿Se arrepiente de algo esta temporada ante las oportunidades perdidas?

“Cuando uno no consigue tantos puntos como quiere te quedas con que podías haber conseguido algo más. La insatisfacción siempre está presente y esto es una motivación para mejorar”.

¿Es injusto catalogar la temporada de un equipo por uno o dos puntos arriba o abajo?:

“Estamos en una temporada donde eso va a pasar. Esto habla de la igualdad que hay en la Liga. Todos los equipos somos parejos y ahí es importante manejar cada detalle. En partido de máxima igualdad es más difícil que tu gente sienta tu superioridad”.

"Es parte del trabajo aceptar las críticas y trabajar para darle la vuelta”. Valencia CF

De la permanencia como objetivo sí habló pero no habla de Europa...

“Yo he dado un objetivo: hacer todo lo posible para acabar la jornada con 45 puntos. Y hacer el mejor partido que podamos para alcanzar el objetivo. Ante la pregunta recurrente, yo tengo la respuesta recurrente”.

¿Cree que puede chirriar no hablar de un objetivo más ambicioso?

“No chirría. ¿Mañana podemos conseguir más de 45 puntos? No, pues no chirría. La ambición es decirle a la afición lo mucho que nos importa. Ambición de ir a por la victoria desde el minuto 1 pese a las dificultades que aparecerán. Las preguntas recurrentes tienen respuestas recurrentes".

¿Cree que los próximos partidos es una buena oportunidad para Corberán de recuperar la confianza perdida?

“Cada persona que pertenecemos al Valencia es hacer lo mejor posible nuestro trabajo para darle las máximas alegrías a la gente. Es parte del trabajo aceptar las críticas y trabajar para darle la vuelta”.

¿Con qué motivación afrontan los siguientes partidos?

“Esta temporada no ha acabado. Quedan 9 puntos en juego. Darle la máxima importancia a lo que nos queda. La clave va a ser lo que hagamos mañana. Cuando consigues un buen rendimiento la clave es saber por qué lo has hecho. Esto será más fácil para repetir el buen rendimiento. Los partidos te llevan a lugares diferentes pero hay que intentar poner el máximo esfuerzo y superar las adversidades”

Qué opina de Sadiq, que no calentaba con intensidad en San Mamés y luego marcó y su bofetón a Jesús Vázquez.

“No hay dos futbolistas iguales en un vestuario. Venimos de diferentes familias, culturas, países... Y aprender de lo bueno que tenemos, mejorar las cosas. Sadiq tiene el sentido del humor que forma parte de su personalidad. No le voy a cambiar. Cuando las cosas salen bien parece que sea fruto de eso y cuando salen mal, también”.

¿Cómo influyó tu trabajo en Grecia, en Olympiacos, en su carrera?

“Yo intentó aprender de todas mis experiencias. El Olympiacos fue corta pero muy intensa, logramos clasificarnos para Europa aunque solo estuve dos partidos, en la fase de grupos. En estas experiencias es donde se deben sacar grandes lecciones”.